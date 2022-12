No digo yo que fuera La Ruta 66 que describió Jack Kerouac en On the road (En el camino), atravesando 8 estados de Norteamérica, pero sí por varios pueblos de la comarca de Condado-Paradanta. No digo que fuera un recorrido como el de la novela, desde Chicago hasta Los Ángeles, pero el suyo entre Vigo y casi Ribadavia, lúdico y báquico, tuvo su aquel regodeándose en las posadas del camino. No digo que fueran Sal Paradise, Dean Moriarty y Carlo Marx, como en el magistral libro, pero eran los vigueses Sesi Pino, Ramón Pozo y Rafa Martín que, coducidos por un abstemio, salieron de Vigo a las 11 de la mañana para volver sanos y salvos a Vigo, a pesar de la dura contienda entre bares y tapas. El objetivo: el deseo de la carne. De pollo.

Entre bares, tapas y aleluyas

Desde Vigo la primera parada fue en el barrio A Rañada de Salvaterra para proveerse en la carnicería Larugo de solomillos y chuletas. De allí al contiguo Fiolledo para tomar unos vinos en el Mariano, con unas tapas de panceta con queso. Pasó luego el trío (el abstemio no cuenta) por Meder para saludar al poeta Antonio Fontán, que no debía de estar en su casa. Parada después en Cabeiras, parroquia de Arbo, y en su Mesón da Lamprea Alejandro les invitó a unos buenos tintos “da terra” con jamón y queso. Salto a A Lamosa para comer en el bar Cuartel, antiguo cuartel de la Guardia Civil: unas lentejas de entrante todos, codornices unos, tres huevos con patatas otro: no llegó a 50 euros los cuatro con vino y café. Unos wiskies después en el Centro Social de la Tercera Edad de A Cañiza, a tres euros cada uno, y remate en “El Corte Inglés”, la tienda-bar en Angoares de la hermana del fallecido Telmo, Rosa Domínguez, donde Carradelo les entregó tres enormes pollos navideños sacrificados en su casa de labranza de Caldas de Partovía, junto al balneario carballinés. Y, conseguido el placer de la carne, vuelta a Vigo para cenar en la calle Chao bien entonados y conducidos por un abstemio. Dícese que de algún lugardel camino les tocó la lotería, pero no lo creo. No eran Sal Paradise, Dean Moriarti o Carlo Marx pero sí Sesi, Ramón y Rafa. No fue la Ruta 66 pero sí la del Condado-Paradanta. La ruta heroica el vino.

Y un Guinness vigués en precio

¿Os hablo de la intrahistoria, la vida cotidiana, lo que interesa a la gente? ¡Anteayer pagué a 6,10 euros cada vino Marqués de Murrieta en una terraza de la Plaza de la Constitución! ¡Qué record! Nunca lo pagué tan caro en Vigo, se llevó el Guinness. No me importa mientras no repita; no me parece mal si tiene que pagar a muchos camareros para un servicio profesional; aún me parece menos mal si están legalizados en salario y horas de trabajo. Si es así no me quejo, lo pago con gusto porque les pago a ellos. Ya, ya pero un poco de más no?