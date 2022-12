Nochevieja a domicilio

Entrantes, carnes, pescados, postres e incluso las uvas para llevar. La pandemia del COVID supuso un punto de inflexión para la hostelería y también para los hábitos sociales en torno a la gastronomía, también durante las fechas navideñas, y es que los menús por encargo durante las fiestas cada vez ganan más adeptos en la ciudad de Vigo. A dos días para la celebración de una de las noches más esperadas del año, el responsable del restaurante Paparrúa, Manuel Padín, explica que “esta alternativa está pensada sobre todo para personas a las que ese día no les apetece cocinar y quieren desentenderse también de tener que hacer la compra para estas fechas, luego lavar, etc. Gente que no le apetece cocinar o que están de paso, de hecho, a nosotros este año nos están haciendo muchos encargos turistas que están de paso y tienen alquilado algún apartamento y no quieren ir fuera a cenar porque no hay sitio o es más caro”.

La propuesta de este local de hostelería vigués consiste en ofrecer un menú que fusiona la gastronomía gallega y asiática y está integrado por varios entrantes, un risotto de pulpo con queso San Simón y un segundo plato con noodles, además de un brioche con una crema de chocolate de postre. Según comenta Manuel Padín, no es la primera vez que apuestan por llevar a cabo esta oferta; empezaron en la pandemia y señala que “tiene muy buena acogida, llevamos tres años haciendo el reparto y la demanda cada vez es mayor, aunque es cierto que el año pasado hubo más demandas debido a las restricciones, pero funciona muy bien. Además, nosotros damos la opción de recogida, pero también hacemos entrega a domicilio”. Cada vez es más frecuente encontrar en la mesa a personas que optan por una dieta vegetariana o vegana, y las fiestas navideñas pueden llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza para aquellos que deciden apostar por este estilo de alimentación más respetuoso con los animales y con el medio ambiente. Con el objetivo de que este tipo de comensales puedan pasar las comidas y cenas de estas fiestas de una forma cómoda y acorde a su filosofía, Espaço Vivo Sociedade Cooperativa Galega, impulsada por Eva Castro y Serxio Crespo, ofrece menús veganos, con posibilidad de adaptarlos también a una dieta sin gluten, para llevar, con el hándicap de que los platos elaborados cuentan con ingredientes que ellos mismos cultivan en su huerto. Otra de las opciones que ya lleva años consolidada es la de disfrutar fuera de casa de esta noche tan especial. Hosteleros vigueses afirman que tienen las reservas completas para mañana desde hace semanas. Es el caso del Restaurante Albatros, desde donde uno de sus empleados, Miguel Muñiz, indica que “la gente este año tiene muchas ganas de salir a celebrar y recuperar los anteriores, están muy animados y nosotros llevamos completos desde hace tres semanas, pero siguen llamando para conseguir una reserva, hoy (por ayer), por ejemplo, atendimos unas siete llamadas. Para el sábado estamos llenos y vendrán unas 93 personas a disfrutar de cena y baile”. La otra cara de la moneda es la cancelación de última hora de algunos eventos que se presentaban como una opción más atractiva para disfrutar de un fin de año alternativo en la ciudad. Es el caso de la “Full Moon Party” que esta prevista en Thai Market Vigo, una fiesta temática que pretendía trasladar a los comensales a Tailandia y que formaba parte de una ruta integrada por otros establecimientos de la zona a los que se podría acceder con una pulsera. Los responsables decidieron suspenderla debido al mal tiempo, pero esperan recuperarla en diciembre de 2023.