Con una actuación con partituras cargadas de foclore, memoria y modernidad, la Orquesta Clásica de Vigo despidió ayer el año del regreso a la “normalidad” con su tradicional concierto de Navidad, en el que la agrupación quiso rendir homenaje a dos compositores con una visión vanguardista, tal y como fueron Manuel de Falla e Ígor Stravinski.

La cita tuvo lugar a las 20.30 horas en el Teatro Afundación de Vigo y, para el tradicional evento, la orquesta apostó por ejecutar la interpretación de “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla, y de “El pájaro de fuego”, de Ígor Stravinski, de manera que la formación estableció una conexión entre las similitudes y premisas formales que esconden ambas piezas musicales. Con este programa, la Clásica quiso mostrar al público asistente la escucha de lo popular, de la música de raíz, creada desde el ámbito académico.

Durante la actuación, la orquesta viguesa mostró a los espectadores una visión de aquellos músicos que entendieron que no existía la vanguardia sin territorio, además de comprender que no había futuro sin memoria. Así, la Clásica de Vigo propuso en su cita navideña una puesta en escena con dos artistas fundamentales y en cuyas obras no faltan el folclore, la memoria y la modernidad, dos compositores únicos para los que la ciudad de París supuso un punto de unión que les abrió esa ventana a la vanguardia en la que está presente las características propias de cada cultura, con sus historias, ritmos y melodías impresas en lo más profundo de la identidad de cada uno de ellos.