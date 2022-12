Barra libre por 2.500 pesetas: así era la 'puesta de largo' de los vigueses de 16 años en Nochevieja

"Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, tu primera amiga, tu primera canción..." Este 'jingle' que pretendía promocionar una colonia -"tu primera colonia"- ha quedado en la retina de toda una generación de padres e hijos en España. Es el famoso spot de "Chispas" que se convirtió en un icono de la publicidad en los años 80. Tres décadas después, la nostalgia siempre vuelve a la memoria de muchos, sobre todo cuando se recuerdan las primeras veces. Ese primer beso, ese primer novio o novia, y también la primera vez que uno salió de fiesta. En Vigo, y en otras ciudades y pueblos del país, ese momento tenía una fecha muy concreta.

Vigo, 1988. Amalia y Ramón tienen 16 años, están en 3ºde BUP, y el próximo 31 de diciembre celebrarán su primer Fin de Año. Será la primera vez que salgan por la noche con permiso de sus respectivos padres, y sin hora de llegada. Es lo que manda la tradición cuando un o una adolescente llega a esa edad. Se acabó lo de quedarse en bata de casa mientras emiten el consabido programa de Martes y Trece de cada Nochevieja en la televisión pública. Se acabaron las empanadillas de Móstoles, el "Boys, boys, boys" de Sabrina, o el "Juntos" de Paloma San Basilio, al menos en la pantalla del televisor. Ese día, Amalia y Ramón le darán una vuelta al cuento de la Cenicienta, y será a medianoche cuando vistan sus mejores galas y una 'carroza' les lleve de marcha. Ambos cambiarán el salón de sus casas por una pista de baile donde escucharán y bailarán los hits del año, y lo harán de etiqueta como aparecen las y los artistas de esa gala televisiva de TVE. Quizá no pierdan el zapato al final de la noche, pero es probable que ella regrese a casa con sus tacones en la mano, y quién sabe si habrán conocido a su príncipe azul o a la princesa del cuento, o vuelvan con alguna que otra calabaza.

Amalia y Ramón son nombres ficticios que representan a cualquiera de los adolescentes que vivieron su primera noche de Fin de Año en Vigo antes de la llegada de los teléfonos móviles, de la entrada del euro, o de que se prohibiera el consumo de alcohol en menores de entre 16 y 18 años -primero de alta graduación y, años después, el de cerveza y vino- en Galicia. Esas vivencias las cuentan algunos de los protagonistas de aquellas generaciones que vivieron su juventud en los últimos años del siglo XX. Y a través de los relatos de esos recuerdos, del boca a boca, de la experiencia personal, o de las publicaciones de grupos de redes sociales creados para mantener viva aquella época, surge este reportaje que no pretende ser fiel reflejo de aquellos años en la urbe olívica, porque sería imposible.

"Vestido negro, con mangas de farol y falda de vuelo en granate brillante. Un cuadro. Bailarinas con pompones a juego con el granate del vestido. Otro cuadro", recuerda Celia con esa habitual ácida autocrítica cuando se alude a los estilismos de los 80

Pero Amalia y Ramón nos llevarán de la mano para viajar al pasado y pasear por tiendas, discotecas, pubs y lugares reconocibles, además de describir cómo eran esos 31 de diciembre para buena parte de los adolescentes vigueses cuando se estrenaban en el ocio nocturno por todo lo alto. Seguramente habrá historias similares en otras ciudades y pueblos de la geografía española, pero Vigo tenía sus propias tradiciones findeañeras que todos los que estaban entonces recuerdan.

¿Testimonios gráficos de aquella época?, los que inmortalizaban las orgullosas madres al lado del árbol en cada casa como recuerdo de esa primera vez. Quizá alguna adolescente se metía en el bolso esa cámara alargada que le habían regalado en su comunión para sacar algunas fotos, ya de fiesta con los amigos. A esto hay que unir el hecho de que el día 1 enero no había periódico, de ahí que el archivo de los eventos festivos en esa noche especial es algo limitado.

Un mes antes de Fin de Año...

Más de un mes antes de esa gran noche, Amalia y Ramón ya saben a qué fiesta irán. Lo harán con sus amigas del colegio o del instituto, o con su pandilla del barrio a algún local de la ciudad que organiza su particular cotillón para la juventud viguesa. Otras opciones para esa noche serán cafeterías con aforo más limitado, garajes partículares, o la combinación de varios pubs que se unen para ofrecer una celebración más diversa a sus clientes. Semanas antes, estos dieciséisañeros también tienen su vestimenta preparada. Unas galas que en aquella época no era fácil agenciarse, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, donde cualquiera puede comprar un trapito con 'brilli brilli' o lentejuelas en alguna de las múltiples firmas 'low cost' que se han asentado en este siglo XXI en el negocio de la moda. Si bien, marcas como Zara ya contaba con tiendas en España, la colección de fiesta del emporio gallego aún no había entrado en su 'catálogo' de ventas. Y para la llegada del resto de insignias de Inditex, así como para el desembarco de las Primark, H&M, Mango, C&A o Pull and Bear todavía había que esperar un tiempo.

Volantes, terciopelo, mangas de farol o "moiré"

Había muchas grandes superficies y discotecas que organizaban ese cotillón en Vigo -todos con barra libre- tanto para debutantes en la noche de fin de año como para el resto de jóvenes que salían a disfrutar de la Nochevieja. Algunos elegían la fiesta del Náutico, a la que solo iban los socios del club, "pero había trapicheo de carnés para poder entrar", recuerdan. "Yo fui con un vestido verde lechuga de volantes. Nos los hacían las modistas, y costaban una pasta", apunta Mar, una de las adolescentes que también "debutó" en el Náutico.

"Pedías cita en la pelu por la mañana y salías por la tarde. Aquellos moños horrorosos, ¡menudos peinados enlacados, con 80 horquillas que se clavaban como alfileres!". Según su testimonio, los colores tendencia de la época eran turquesa, fucsia, verde hierba, morado y terciopelo negro, y "también se llevaba la tela escocesa de 'moiré', la manga globo y los volantes".

Ebba llevó un vestido que le habían confeccionado en casa "de color vino, mega abullonado que me hizo mi abuela que era modista". La Favorita, Retales Lidia, Saldaña, Almacenes El Pilar, Galerías Asefal, El Corte Inglés y pequeñas 'boutiques' eran los comercios a los que se acudía para comprar la tela o un vestido para la ocasión, además de los complementos.

"En mi caso fue en una boutique", comenta Celia, de 50 años, que por entonces era otra de las adolescentes que había elegido el Náutico para su primera vez: "Vestido negro, con mangas de farol y falda de vuelo en color granate brillante. Un cuadro. Bailarinas con pompones a juego con el granate brillante del vestido. Otro cuadro", recuerda con esa habitual ácida autocrítica cuando se trata de los estilismos que se imponían en los 80. "Y como era la primera vez, ni chocolate ni leches. A casa sobre las 05.30-06.00 horas".

Y es que tomar chocolate con churros en el mítico Bonilla de la calle Darío Álvarez Blázquez, en un recién inaugurado Luces de Bohemia, en Colón, o en el Bar León, en Urzáiz -para algunos, aún calle José Antonio, denominación que se mantuvo hasta 1981- o en la propia fiesta era la tradición esa noche, a poder ser ya con la luz del día.

Barra libre, cotillón y pasteles en 'La Palmera'

Si bien, había discotecas que organizaban estas fiestas de Fin de Año con condiciones especiales, existía un puñado de lugares que no tenían actividad de ocio nocturno, pero que preparaban sus instalaciones para acoger a centenares de personas esa noche. Entre unos y otros destacaban, además del salón del Real Náutico de Vigo, otros clubes como el Mercantil, en sus instalaciones de la calle del Príncipe, o el restaurante 'El Castillo', las discotecas 'Sol', 'Charol', las 'Siete Torres' o 'Vamos a Publicidad', en Samil (que a lo largo de décadas tuvo otros nombres como 'Public', 'Boe', 'N'Globe'...).

Pero si había un local mítico ese era 'La Palmera', en Barreiro, no en vano se inauguró en los años 20 del siglo pasado, y estaba presidido por una gran palmera como elemento decorativo. Con tres enormes pistas de baile -una al aire libre- en su origen (después pasó a unificar dos de ellas), este salón de baile era en el más grande de la ciudad. Acogió eventos deportivos, mítines políticos, actuaciones musicales y, por supuesto, macrofiestas de Fin de Año. Allí fue la primera a la que asistió Marcos, con 16 años.

"La entrada costaba 2500 pesetas (15 euros), y había cotillón, pasteles y barra libre" (cotillón era esa bolsa con elementos de fiesta como collares, matasuegras, gorritos... que se solían repartir entre los asistentes). Este vigués no faltaba a la cita de Nochevieja sin su esmoquin, "solía cambiar la pajarita, un año la granate y otro, la negra". Y es que esa era la prenda por excelencia para ellos, pero no todos los jóvenes podían hacerse con uno. Así que muchos optaban por un simple traje de chaqueta con corbata, ya que la mayoría de los locales exigían estricta etiqueta.

"Después nos íbamos a la Piedra a desayunar ostras", una costumbre que no fue del todo saludable para más de uno que minutos después de engullir el marino manjar, acababa retorciéndose con una importante indisposición estomacal

"Después nos íbamos a la Piedra (Mercado de A Pedra) a desayunar ostras", apunta este vigués que junto a otros muchos perpetuó esa tradición de comer el baboso molusco el 1 de enero por la mañana tras la noche de 'troula'. Una costumbre que no fue del todo saludable para más de uno que minutos después de engullir el marino manjar, acababa retorciéndose con una importante indisposición estomacal.

Con el Celta, en su primer entrenamiento del año

"Dentro de poco, las fiestas de Nochevieja anunciarán que en el precio se incluyen tantas consumiciones, cotillón, chocolate con churros y desplazamiento a A Madroa para ver entrenar al Celta". Con esta ironía, describía FARO una de las fotos que solían salir publicadas en el decano cada 2 de enero, dando cuenta del puñado de aficionados que, aún ataviados con sus mejores galas -y algunos, sin ellas- se pasaban, bien por las instalaciones municipales de Candeán o por el estadio de Balaídos para presenciar la sesión de trabajo de la plantilla viguesa como fin de fiesta a su gran noche.

"Era nuestro particular 'after' para los que teníamos esa devoción por el equipo", comenta uno de estos aficionados al hilo de esta tradición, que hoy se ha perdido con el cambio de ubicación de los entrenamientos a la ciudad deportiva Afotueza, en Mos, donde además los entrenamientos no son abiertos al público, salvo en contadas excepciones.

¿Cuándo se prohibió el consumo de alcohol a menores de 18? Legalmente, la mayoría de edad en España está establecida en los 18 años. Así lo estipuló en 1978 el artículo 12 de la Constitución Española (antes, estaba en los 21 años). Esta condición permite hacer gestiones y tomar importantes decisiones, además de ubicar al adulto en un nuevo estadio jurídico con las responsabilidades que ello acarrea. Pero hay ciertas acciones que los menores de hasta 16 años (las menos, también atribuibles a los que alcanzan los 14) pueden acometer de manera válida y legal, - algunas con matices que precisan de permisos parentales o judiciales, y otras, con ciertos límites-. Un adolescente de entre 16 y 18 años puede casarse, tener relaciones sexuales, hacer testamento, conducir (coches eléctricos de menos de 400 kilos, y motos de 125 cc), abrir una cuenta en Facebook, Twitter o Instagram, dar consentimiento médico, tener responsabilidad penal, trabajar o tener armas. Lo que no les está permitido hasta que cumplan la mayoría de edad legal es votar, comprar y consumir alcohol y/o tabaco, y apostar en juegos de azar. Algunas de esas prohibiciones son relativamente recientes en las leyes españolas. Es el caso del consumo y compra de alcohol al que tenían acceso legal los adolescentes de esas edades, a las puertas del siglo XXI. Primero se cortó el consumo y venta de las bebidas de alto grado con la Ley 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia sobre drogas, que en el artículo 13 de su sección 2ª decía: "No se permitirá la venta o suministro de tabaco a menores de 18 años. Igualmente, no se permitirá la venta o suministro de bebidas alcohólicas a menoresde 16 años, y en el caso de bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales a los menores de 18 años". Esta distinción de más o menos grados, que excluía de la prohibición bebidas como el vino o la cerveza, fue modificada años más tarde con un contundente: "Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas (sea de la graduación que sea) por menores de 18 años", En cuanto, a la compra de estos productos o al acceso a locales de ocio, la ley expone que "queda expresamente prohibida la venta y suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad. Con carácter general, queda prohibida la entrada de los menores de edad en salas de fiestas, de baile o discotecas, salvo que estén acompañados de mayores de edad con responsabilidad sobre los mismos. Excepcionalmente, estos locales podrán disponer de sesiones especiales para mayores de 14 años, con horarios y señalización diferenciadas, sin que pueda tener continuidad ininterrumpida con aquellas sesiones en las que se produzca la venta de bebidas alcohólicas, retirándose de los locales, durante estas sesiones especiales, la exhibición y publicidad de este tipo de bebidas", párrafo que casa con las llamadas sesiones 'light' que gestionan las discotecas en horario vespertino como opción de ocio para los adolescentes.

¿Cómo recibirán 2023 los vigueses de 16 años?

Treinta años después, la principal tradición de salir de fiesta por primera vez a los 16 años parece mantenerse, pero con algunos matices que le alejan de aquellas noches que se vivían en los años 80 y 90. La moda se ha relajado, y la etiqueta de entonces ya no es tan encorsetada, hasta el punto de que unas zapatillas de deporte podrían aceptarse como parte de un 'out fit' elegante para esa noche, así como otras prendas, más o menos reutilizables, que sirven para llevar casi en cualquier momento. Las peluquerías siguen llenándose ese día, pero otras chicas optan por tutoriales colgados en redes sociales para maquillarse y moldear el pelo a su gusto, gracias también a las herramientas como rizadores, planchas, o cepillos eléctricos y a esa destreza innata que parecen tener las adolescentes hoy en día. En los 80, los únicos utensilios que había para arreglarse en modo doméstico, eran los rulos de toda la vida, o la plancha de la ropa, utilizada para alisar el pelo, cabeza en tabla. "Yo, como mucho, me hacía la sandwichera", recuerda Nuria que lució sus ondas 'de jamón y queso' por primera vez en la discoteca Sol.

AUDITORIO MAR DE VIGO

Las leyes de la época permitían a los dieciséisañeros consumir alcohol, algo prohibido en la actualidad para menores de entre 16 y 18 años. Para estos adolescentes, sin embargo, este año, por ejemplo, Vigo ofrece iniciativas 0,0º como la fiesta que se organiza en el Auditorio Mar de Vigo enfocada a esos menores, que abre sus puertas a las 01.00 horas de ese 1 de enero, con barra libre de bebidas sin alcohol, espectáculo especial de luz y sonido y regalo de bienvenida, todo ello por 40 euros (algo más de 6.500 pesetas). Se impone como código de vestimenta, camisa, pantalón de vestir y corbata (opcional, pero recomendado) para ellos, y vestido o traje de noche, para ellas.

PAZO VILAVELLA EN REDONDELA

Este año, a las opciones de fiestas libres de alcohol enfocadas a menores se suma la del Pazo Vilavella, en Redondela (Praza de Ponteareas, 15) que ofrece entradas por tramos de compra que van desde los 35 (casi 6.000 pesetas) hasta los 95 euros (casi 16.000 pesetas), con acceso para mayores de 16 años, que tendrán barra libre de bebidas no alcohólicas, picoteo y ropero. La fiesta exige rigurosa etiqueta y pondrá a disposición de los asistentes autobuses de ida y vuelta desde el antiguo Rectorado de Vigo.

PRAZA DE AMÉRICA

La opción más popular, que además congrega a miles de vigueses y visitantes de todas las edades, es la despedida de año que desde hace más de 20 años realiza Vigo en As Travesas, que retoma esa fiesta tras la vuelta a la normalidad después de dos años "cerrada" por COVID.

Muchos tomarán las uvas con el reloj del Instituto Santa Irene, reparado y puesto a punto después de dos años de pulso paralizado. Además de uvas gratuitas, la programación incluye la actuación de la orquesta Fórmula hasta las tres de la mañana, tomando el relevo un DJ para el público joven hasta las cinco. También está previsto que el alcalde, Abel Caballero, vuelva a subirse al escenario para desear un feliz año nuevo a los presentes, que se prevé sean unas 11.000 personas.