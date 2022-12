Cierto es que las ostras se pueden preparar de muy diversas maneras aunque al natural es la preferida por los gallegos. Esas grandes, los llamados ostiones, se toman hervidas al coñac, hay quienes las preparan a la parmesana, o sea frescos, guisados, ahumados, en vinagre, enlatados, secos, en su concha (“al tapesco”) y tantas más como dicte la inventiva.... pero Jaime Capitán y yo nos fuimos a Casa Flora Prado (en San Pelayo de Navia), que es particular, a probar unos ostiones franceses a la parrilla con aceite y pimentón picante que nos preparó el asturiano Juan Díaz y trajo de su tierra junto María José Comesaña, que es mucha mujer para no andar con la armadura puesta. Estaban allí también Fernando Crespo y Rosa e Isolino Carrera, siempre dispuestos a cualquier iniciativa gastronómica. Fue el aperitivo de la comida de Navidad y a fe mía que estaban jugosos, no digo afrodisíacos pero si de cuerpo turgente y rotundo digno de buen bocado. Yo llegué ya estimulado al cocido familiar que me esperaba en Cabral junto a Mara Costas, Toya Canella y Rocío Álvarez, aparte de los anfitriones.

Nuria y Alejo, con la AECC Tropecé en medio del gentío que llenaba la Puerta del Sol con Nuria Lorenzo, mi mezzosoprano preferida, directora del coro vigués Gli Apassionati. Yo siempre la había visto vestida para escena, a la clásica línea operística, y a esa Nuria que me saludó hablándome de un concierto el viernes vestida de calle no la reconocí y hasta creí que lo suyo era un concierto de rock. Pero no, mañana dará con Alejo Amoedo al piano uno benéfico a favor de la Asociación contra el Cáncer (AECC) en Redondela en la que cantarán un poco de todo, canción gallega, española, zarzuela... Será en el Multiusos de A Xunqueira, a las 20 horas. Y la tortuga de X.L. Ripalda En enero de este año, cuando cumplió 82 tacos, escribí del amigo Xosé Lois Ripalda, maestro por la Galicia irredenta y luego urbana en el CEIP Celso Emilio Ferreiro hasta su jubilación. Dije que llevaba ya unos 17 libros escritos sobre Galicia y que tenía en mente la publicación de un librillo sobre Pepa Loba, la mítica bandolera, la 3ª entrega del inspector Chumbo y otro de homenaje a todos los abuelos que cuentan historias a sus nietos. Pues dicho y hecho. No estoy seguro si publicó esa tercera entrega del inspector, pero sí el de Pepa A Loba y ahora me acaba de llegar un dedicado a su reciente nieta, que le trae loco. Verdelina, a Tartaruga viaxeira, en Ediciones Ir Indo.