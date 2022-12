Cuando parecía que la conexión de Alta Velocidad entre Vigo y Oporto confirmaba sus avances a ambos lados de la frontera, un nuevo terremoto político vuelve a afectar al proyecto. El ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Pedro Nuno Santos, presentaba la pasada medianoche su dimisión después de la última polémica relacionada con la aerolínea TAP, rescatada y controlada por el gobierno luso tras la pandemia.

En un comunicado difundido este jueves desde el ministerio, el encargado de la modernización del ferrocarril luso apuntaba a la necesidad de "asumir la responsabilidad política y presentar su dimisión", que se hacía extensible a su número 2, el secretario de Infraestructuras, Hugo Santos Mendes.

Esta decisión llega a las 24 horas de que el ministro de Finanzas, Fernando Medina, destituyera a la secretaria de Estado del Tesoro, menos de un mes después de que Alexandra Reis tomase posesión y cuatro días más tarde de que se iniciara la polémica con la indemnización de 500.000 euros pagada por la TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos; después de su salida del consejo regulador en febrero.

La aviación: su talón de Aquiles particular

Esta renuncia ya ha sido aceptada por el primer ministro, Antonio Costa, quien deberá acometer su décima reforma del ejecutivo desde que lograra la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del mes de enero. Sin embargo, esta no es la primera vez que Pedro Nuno Santos está en el punto de mira por una decisión relacionada con la aviación.

El pasado mes de junio fue desautorizada y revocada su decisión sobre el nuevo aeropuerto de Lisboa. De esta forma, el jefe del ejecutivo daba marcha atrás en la solución adoptada para la situación del aeródromo de la capital lusa. Durante los últimos 60 años se ha debatido sobre la necesidad de construir una nueva terminal en Montijo o Alcochete para sustituir al saturado Humberto Delgado ubicado en Portela, a escasos kilómetros de la ciudad.

Esta decisión se basa en la falta de diálogo de Nuno Santos con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Souza, y el nuevo líder de la oposición, el conservador Luis Montenegro. El objetivo Costa como ex-alcalde lisboeta es que la solución fuera tomada por un amplio consenso, algo que trató de acelerar el gabinete de Infraestructuras.

Polémicas declaraciones y entrevista a FARO

Esta decisión llega cuatro días después de la publicación de la entrevista de Santos con FARO DE VIGO, en una pieza solicitada con anterioridad a raíz de su expresión "dar corsa aos sapatos" en la que instaba al Gobierno de España a coordinarse para lograr la Alta Velocidad entre Vigo y Oporto.

En sus respuestas, el encargado de modernizar el ferrocarril luso tras dos décadas de fracasos apuntaba a la necesidad de finalizar la Salida Sur de Vigo antes de poder licitar sus primeros contratos de obra.

Además, destripaba la planificación ferroviaria con cuestiones como su preferencia por la línea entre Vilar Formoso y Salamanca como salida natural hacia Madrid y Europa, la migración del ancho de vía en su red interna o el interés de Arriva por operar entre A Coruña y Oporto.

Según pudo confirmar en su día esta redacción, sus continuas declaraciones en público exigiendo compromisos a sus homólogos españoles causaron estupor y malestar a partes iguales en el Ministerio de Transportes. Y es que frente a los casi 4.000 kilómetros de Alta Velocidad construidos en nuestro país en los últimos 30 años, los vecinos lusos ultiman la apertura de su primera línea de 90 kilómetros entre Évora-Elvas a finales del próximo año.

La construcción de este nuevo Eje Atlántico entre Galicia, Oporto y Lisboa suponía uno de sus caballos de batallas más importantes a nivel político y simbólico. A finales de septiembre escogió la estación de Porto-Campanha para presentar el proyecto completo del que todavía no hay ningún contrato licitado para estudios u obras.

Durante la Cumbre Ibérica de Viana do Castelo del 4 de noviembre volvería a escenificar sus desencuentros con el gobierno español. Mientras que desde Madrid se reclaman compromisos mutuos en la línea que conectará ambas capitales a través de Extremadura, el ejecutivo lisboeta centraba su discurso en la línea de la Eurorregión, consciente de los réditos que le otorga a nivel popular en el país vecino y Galicia.

La salida del Palacio de São Bento de un hombre que lleva años en las quinielas como futuro líder del Partido Socialista ha derivado en una nueva crisis institucional. Iniciativa Liberal (IL) ha anunciado que presentará una moción de censura, mientras que el primer partido de la oposición, el PSD, ha reclamado la comparecencia urgente de Costa en el Parlamento.

La reestructuración de este departamento incluirá también cambios en la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), entidad que gestiona a los principales competidores de los puertos gallegos en el noroeste peninsular. Hasta ahora se encontraba dirigida por Nuno Araujo, quien en una entrevista en FARO en el mes de abril no escondía su deseo de potenciar el ferrocarril y captar tráficos de vehículos para sus muelles.

Carrera política

Economista de formación por la ISEG - Lisbon School of Economics and Management , durante los últimos años, el político de la región de Aveiro se había señalado como uno de los posibles sucesores de Costa dentro del Partido Socialista.

Pedro Nuno Santos ejerció como secretario general de sus juventudes entre 2004 y 2008 y representa al ala más izquierdista del partido; llegando a oponerse al pago de la deuda soberana durante la crisis económica.

Después de ser el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios en la legislatura de la geringonça, el gobierno de coalición de izquierdas que se estrenó en 2015 en el país vecino, en 2019 asumió la cartera de Infraestructuras y Vivienda.

En ella ha avanzado en el Plan Nacional de Infraestruturas 2030 o el Plan Nacional Ferroviario, ambos clave para mejorar las conexiones transfronterizas y dotar de una mayor competitividad a sus puertos.