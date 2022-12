“En una clase de idiomas hay personas, no sillas, y tienen un contexto social y cultural”

Acaba de regresar de una estancia en la Washington University in St. Louis para iniciar un proyecto de investigación sobre los estudiantes de español que son hablantes de herencia, es decir, proceden de familias de origen hispano. La viguesa María Méndez es profesora e investigadora de la Universidad de Alicante desde 2017 y ha dado clases de español en Armenia, Rumanía o Japón. En el libro “101 PREGUNTAS para ser profe de ELE”, de Edinumen, resuelve las dudas de estudiantes y profesionales en activo.

–¿De dónde surge la idea?

–Desde hace muchos años hago cursos de formación para profesores y siempre me hacían las mismas preguntas. De hecho, elaboré una guía que tuvo más de 300.000 descargas. La idea es ofrecer una formación esencial sobre la enseñanza no solo de español como lengua extranjera sino que hay partes interesantes para cualquier idioma. El primer bloque ofrece una perspectiva general, y luego el núcleo principal lo constituyen los aspectos profesionales, didácticos y lingüísticos. Es un libro muy práctico y además tiene una plataforma digital de acompañamiento a la que vamos subiendo contenido. He intentado que sea útil para un perfil muy amplio, desde estudiantes de Filología o Traducción a profesionales en activo o gente que hizo Económicas, se fue a vivir al extrajero y se plantea dar clases de español para los negocios. También lo he enfocado como un manual para la formación de profesores.

–Es muy pertinente teniendo en cuenta que el español es cada vez más demandado en todo el mundo.

–Es una salida laboral muy potente y con buenas perspectivas. Y obviamente, como profesión que es, hay que formarse. Desde mi punto de vista, debería haber una carrera específica sobre enseñanza de idiomas. Pero como no existe, la gente se especializa a través de cursos o másteres como los de Alicante, Sevilla o Salamanca, que tienen una demanda muy superior a la oferta.

–El libro aborda muchos aspectos que ponen de relieve que hablar una lengua no garantiza ser un buen profesor.

–Sin los conocimientos necesarios no puedes dar una explicación lógica ni sabes cómo enseñar. El libro aborda cómo preparar una clase o qué es la competencia comunicativa, Por ejemplo, hay investigaciones que demuestran que escuchar la misma palabra producida por distintas personas genera una huella más fuerte en la memoria. O que para aprender una palabra se necesita un mínimo de diez encuentros. Si quieres ser un buen profesional tienes que formarte, entender la investigación que se hace en el campo y saber llevarla al aula.

–¿Qué proyectos tiene actualmente en marcha?

–Formo parte del grupo de investigación ACQUA (Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras) y ahora mismo estoy centrada en el estudio de la desmotivación y en generar buenas prácticas pra el profesorado. Y en primavera haré un trabajo sobre desmotivación y pronunciación. Muchas veces nos olvidamos de que en una clase de lengua lo que hay son personas, no sillas, y que tienen un contexto cultural, social, cognitivo, motivacional o afectivo. La gente abandona los cursos de idiomas con una facilidad pasmosa porque no se tienen en cuenta todos estos factores individuales.

"Aprender un idioma es una experiencia cultural y que conlleva una transformación personal. No es solo rellenar el expediente. Eso es una tristeza"

–Aprender idiomas e ir al gimnasio lideran siempre los propósitos de año nuevo. Denos algunos consejos.

–El primero es que aprender un idioma lleva tiempo. Hay que ser realista y saber que es algo a largo plazo para evitar frustraciones. Otra cuestión muy importante es que se necesita mucha exposición. El cerebro comienza a tener cambios a nivel estructural después de dos años de inmersión. ¿Qué puedes hacer si no te puedes ir? Pues lo más fácil es la exposición audiovisual. Ver series, primero con subtítulos y luego sin ellos, parar y apuntarte las palabras que quieras aprender. También da muy buenos resultados a largo plazo leer. Y otra opción son los podcasts. Cada uno tiene que buscar lo que mejor le funcione.

Y cuando te apuntes a un curso el profesor es fundamental. Los nativos no son sinónimo de calidad per se. Lo importante es que tengan formación. Y luego recomendaría paciencia y disfrutar porque aprender un idioma es una experiencia cultural, no solo para rellenar el expediente. Eso es una tristeza. Conlleva una transformación personal porque estás aprendiendo una nueva lengua y una nueva cultura.

“Es absurdo decir que el gallego no sirve para nada. Es un discurso político”

–Los jóvenes gallegos, según el INE, tienen el peor nivel de inglés de toda España. ¿Hasta qué punto es debido a la formación?

–Influyen muchos factores, no podemos hacer reduccionismo. El clima social que hay ahora mismo en España y en Galicia no valora el aprendizaje de idiomas y el acceso a otras culturas. Los estudiantes están obligados a aprender inglés, lo que es estupendo porque es un idioma más y todos somos conscientes de que es útil en la sociedad actual. Pero para los adolescentes la empleabilidad futura, en general, no es un argumento. Y la forma de aprenderlo quizá no es la más interesante, pero no por culpa del profesorado, sino porque es imposible con seis horas de clase a la semana. Por eso digo que es más importante promover el discurso de que aprender idiomas es bueno por sí mismo y no por una cuestión de utilidad. Las lenguas en general deberían tener un valor social mucho más grande y no solo en función de la utilidad económica que alguien cree que tienen.

–Este argumento es el que utilizan quienes dicen que aprender gallego no sirve para nada.

–Te va a servir para ser más plurilingüe, más inteligente, para aprender portugués y comunicarte con más gente, y para aprender una lengua y una cultura. Decir que no es útil es absurdo. Es un discurso político. En la Comunidad Valenciana pasa lo mismo. De hecho, quiero estudiar la amotivación sobre las lenguas minorizadas de España. Estas afirmaciones son la consecuencia de un contexto ideológico, histórico y político que lleva la gente a no sentir su lengua como propia. Además, hay diferencia sociales, la gente con más recursos tiene más formación.