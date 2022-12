Me tomé un café en el Don Gregorio con mi amigo Felipe Estévez, que lleva las riendas del Conservatorio Mayeusis y artífice de proyectos o innovaciones de la historia del mismo. ¡Yo estuve cuando la inauguraron hace más 30 años y desde entonces han pasado por allí casi diez mil alumnos y se han graduado más de 500! Como a los felipistas del Conservatorio les gusta plantearse retos, el último ha sido la creación de esa orquesta infantil, la Imagine Jazz de Vigo, para la que trajeron con el fin de que diera los compases iniciales nada menos que al gran Joan Chamorro, creador en Barcelona de la magnífica San Andreu Jazz Band con jóvenes músicos. Pues ya se llevó para allá como músico para la Gala Concierto en el Palau de la Música de Barcelona a uno de los nuestros, Guillemo Herrero Landín, que curso Segundo de Superior en Guitarra jazz en Mayeusis. ¡El puente artístico Barcelona-Vigo empieza a funcionar vía Mayeusis! Cuando nos despedimos Felipe Estévez me regaló el libro Las cuatro sendas del chamán, las del guerrero, sanador, vidente y maestro, no sé con qué intención aunque sí que lo ha regalado también a alguien más. ¿Querrá él, que le gusta lo esotérico, que desarrollemos alguna de esas vías de perfeccionamiento?

En el de Perozo, con Chicamen, acosando a un cochinillo Todavía no entiendo los mecanismos por los cuales mi amigo Perozo consigue en su local La Casineta (c/ Victoria) ese sabroso cochinillo y cordero lechal que ofrece en su carta, cuando al entrar allí te encuentras un local atractivo en el que parece que te van a servir buenos embutidos, y ya está, que para algo es de la extremeña Llerena el propietario. Me fui allí con Maribel y Nemesio Barxa y llevamos a nuestra cara amiga Chicamen Romero para que lo comprobara. Comimos una ensalada y unas anchoas de entrante y de plato principal una paleta de cordero, un bacalao y un cochinillo. ¿Cómo hará Perozo para que salga tan rico sin las vías tradicionales? Y buenos vinos que tiene. ¡Cielos, Tony y Elio en éxtasis! Sí, sí, mañana y pasado (29 y 30), en La fabrica de Chocolate, con apertura de puertas a las 1.30 y concierto a las 22h. (12 anticipada y 15 taquilla). Mirad, oíd al dúo fantástico: Tony Lomba y Elio dos Santos . Un año más desde que fundaron allá por 1994 (también por Navidad) ”Los 3 Sudamaricones” . Ahí siguen como premio a su obstinación, su voluntad de insistir en la música ligera, las canciones de amor y humor salvaje en los tiempos del desencanto y la corrección política.