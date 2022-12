El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que inadmite el recurso contencioso-administrativo de la Asociación Nacional para la Defensa del Procurador contra los estatutos del Colegio de Procuradores de Vigo: el colectivo no acreditó “un interés legítimo” para promover este litigio.

La resolución, que aún no era firme, analiza el recurso de la asociación contra la orden de junio de 2021 de la Xunta que aprobó los Estatutos del Colegio de Procuradores de Vigo y contra los propios estatutos, publicados en el DOGA. El colectivo instaba la nulidad por vulneración de lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales, denunciando que no se siguió el procedimiento legal o que dichos estatutos no habían sido visados por el Consejo General de Procuradores de España. Xunta y procuradores de Vigo se opusieron al recurso.

La sala concluye que no se acreditó “interés legítimo” por parte de la asociación: no es suficiente la “eventualidad” de que alguno de sus miembros pudiese verse afectado por los estatutos “de ejercer en alguno de los partidos judiciales de su ámbito”, ya que eso entraña “un interés futuro e hipotético”.