¿Cuántas comidas quedan, Oh, Señor? Ya pasamos las previas entre amiguetes o de empresa, ya nos hemos mazado la tarde previa a la Nochebuena, hemos hecho la Nochebuena familiar, la familiar comida de Navidad... Sin contar los compromisos que podemos tener esta semana, nos queda Fin de Año, Año Nuevo y llegaremos a Reyes exhaustos de comer, beber y gastar. La mañana de Navidad, tras el ponderado discurso del Rey reivindicando unidad y siempre criticado por disruptivos (y otros “dis” que conjugar no quiero) contrarios a ella por las más resacosas razones, salí a caminar sobre las 10 por un Vigo desierto. Solo unos cuantos espíritus deportivos quemaban calorías y aún no se veían a los niños estrenando sus juguetes por las calles, quizás porque ahora la mayor parte de los juguetes son de vida interior, doméstica, informática... Vigo lucía hermoso.

Los de Cada Niño un Juguete Mientras tanto, los voluntarios de la campaña Cada niño un juguete (tfno. 622220859), espoleados por Carlos Leiro, se aprestaban ya a trasladarse a su almacén de Paulino Freire 23 para preparar 3.000 peluches que, y esto es primicia, serán arrojados a los niños en la Cabalgata de Reyes. Los juguetes recogidos hasta el 24 de diciembre habían pasado ya de los 11.000. En Nochebuena, desde el 10 de noviembre habían salido de ese almacén central 5.845 juguetes para colectivos como Botón de Ancla de Marín, la Asociación para la Integración de Refugiados Ucranianos en Galicia GIRASOL, Red Madre, las delegaciones de la asociación Remar Galicia de Coruña y Vigo, la asociación Fonte de Vida de a Coruña, Vida Digna de Vigo, La Mano que Ayuda de Vigo, La Sociedad de San Vicente de Paul, Cáritas o Los Amigos Moteros que entregaron juguetes en Oncología del Cunqueiro. Y el Don Gregorio y la prensa El Don Gregorio, en la Puerta del Sol viguesa, es uno de mis cafés preferidos porque es quizás el que tienen más variada hemeroteca de Vigo. Allí están para los clientes diversas cabeceras de prensa, y la de FARO repetida, una deferencia cultural con los lectores que no tienen muchas cafeterías de Vigo. Allí puedes ver cada mañana a avisados como al abogado José María Franco, que a sus 92 tiene la mente en estado de prevengan armas, de alerta intelectual, fresca y jubilosa, o al ex parlamentario, profesor y teórico de la Educación Miguel Barros, o al arquitecto Alfonso Penela ojeando la prensa. Y yo desayuné el otro día con el director del Conservatorio Mayeusis, Felipe Estévez.