Casi 800 kilos de merluza para paliar el hambre

Pletóricos. Es la palabra que escogió el presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, Iván Martínez, para describir la sensación de los integrantes y voluntarios de la entidad tras haber recibido ayer la donación de casi 800 kilos de merluza congelada a bordo de barco de mano de la empresa viguesa Berete, quien por segundo año consecutivo quiso contribuir a la causa facilitando el apoyo que el Banco de Alimentos brinda a unas 22.000 personas sin recursos o con dificultades económicas en la provincia.

Una furgoneta con un palé con 63 cajas de 12 kilos cada una hacía su entrada en el entorno de las 11.30 horas en la nave que la entidad social tiene en la parroquia de Lavadores. Hasta las instalaciones se desplazó el director general de la firma de productos del mar congelados, Felipe Velasco, quien hizo entrega de las cajas con piezas de merluza de entre 200 y 300 gramos congeladas individualmente, apostando por esta distribución para “facilitar el reparto del producto entre las entidades y colectivos sociales” a los que provee de víveres el Banco de Alimentos.

La donación fue recibida con gran alegría por Iván Martínez, entre otros, quien agradeció especialmente “el esfuerzo que esta empresa realiza todos los años para poder seguir donando alimentos. Es cierto que lo que más repartimos desde el Banco de Alimentos son alimentos no perecederos, pero estando situados en una ciudad como Vigo, en la que la pesca, las conservas y los congelados de productos del mar tienen tanta presencia, poco a poco estamos adentrándonos también en estos alimentos. Esta donación nos viene de maravilla y ya tenemos de mano a las entidades a las que podremos entregarla para que no se rompa la cadena de frío”, aseguró.

En este sentido, Felipe Velasco indicó que “la congelación a bordo de barco, como el caso de la merluza donada, garantiza el mantenimiento de todos los nutrientes del producto. El pescado se congela tan pronto se pesca, en el momento de mayor valor nutritivo, reduciendo la oxidación natural y preservando la frescura, hasta que llega a su destino, en este caso, al Banco de Alimentos de Vigo, en donde se entrega en las condiciones en la que es capturado y preservado”. Asimismo, Velasco y Martínez coincidieron en la importancia de acercar a la población al consumo de un producto como el pescado, “importante fuente de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos como el omega 3”.

Cada jornada, el Banco de Alimentos de Vigo también recibe productos frescos que son distribuidos por diferentes cadenas de supermercados con el objetivo de que no se estrague la comida. En la jornada de ayer, Mercadona batió récord en el número de cajas entregadas a la entidad con alimentos perecederos, lo que sin duda también supuso un balón de oxígeno para el almacén de la fundación provincial que aporta suministros a unas 150 ONG.

Cubiertos hasta primavera

La generosa donación de merluza congelada llega tan solo un mes después de la celebración de la Gran Recogida y el presidente del Banco de Alimentos afirmó que “hasta la primavera no vamos a tener excesivos problemas, estamos cubiertos, pero no podemos permitirnos el lujo de bajar los brazos, por lo que ya estamos en contacto con empresas y con diversas entidades para continuar con las colaboraciones. De hecho, de cara a primavera también llevaremos a cabo alguna iniciativa, con esto quiero decir que seguimos ahí y que no bajamos la guardia”. Por otra parte, Martínez señaló que la Gran Recogida fue un “rotundo éxito” y destacó la particularidad de la “fórmula mixta, lo que permitió disponer tanto de alimentos físicos, que ya estamos clasificando para distribuir, como de saldo que nos permitirá comprar productos menos abundantes”.

En cuanto a la demanda que la entidad está registrando en la actualidad, el presidente de la misma apuntó que “más o menos se está manteniendo el mismo nivel que veníamos experimentando en los últimos meses, pero lo que sí que es cierto es que miramos con mucho respeto al primer semestre de 2023, porque creemos que va a ser fácil que se incrementen las peticiones, por eso no podemos permitirnos el lujo de frenar nuestra actividad y continuamos trabajando en la búsqueda de recursos de forma escalonada para seguir recibiendo alimentos y tener lo más llenos posibles nuestros almacenes”.

Sin ir más lejos, tras haber donado el año pasado una tonelada de pota por primera vez y repetir en estas Navidades con casi 800 kilos de merluza congelada, Berete y la Fundación Provincial Banco de Alimentos decidieron ayer consolidar esta estrecha colaboración pactando otra donación de cara a la mitad del próximo año.