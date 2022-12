Paso adelante (y firme) de la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) para fortalecer el músculo de su terminal de contenedores y ganar protagonismo frente a Guixar. La entidad aprobó la petición de fondos europeos para costear su macroproyecto, que contempla un desembolso de 25,6 millones y se asegura una ayuda de la UE de 12,8 millones. Esta actuación permitirá recibir grandes portacontenedores –actualmente, no se lo permiten ni el calado ni la longitud de los muelles– y explotar también el mercado Ro-Ro, paso que le permitirá disponer de unos 152.000 metros cuadrados adicionales para el transporte de mercancías, superficie que conseguirá tras la reordenación de la dársena multiusos, con una pequeña parte de rellenos.

El presidente de la APDL, Nuno Araújo, subraya que esta intervención posibilitará el aumento de la capacidad de recepción de buques de mayor tamaño, el refuerzo de la recepción de buques de todos los segmentos del mercado –contenedores, carga fraccionada general, graneles y carga rodada (Ro-Ro)–, la garantía de los requerimientos de movilidad militar y agilidad y capacidad operativa. Esta nueva terminal de contenedores prevé contar con una capacidad anual de 480.000 TEU (unidad de medida que se utiliza para calcular la actividad portuaria, que procede del inglés Twenty-foot Equivalent Unit, un contenedor estándar de 20 pies). Podrá hacerlo en esos más de 150.000 metros cuadrados de superficie. Será mayor que la que explota Termavi, cuya concesión es de 180.000 metros cuadrados brutos. Sin contar naves y viales, la capacidad del puerto de Vigo para tráficos de contenedores no supera los 140.000 metros cuadrados. Y Leixões amenaza: pretende duplicar sus números. Otra de las actuaciones en cartera de la APDL para potenciar la competitividad es la mejora de la capacidad logística con la construcción del puerto seco de A Guarda, el primero del país.