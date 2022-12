La vuelta a casa en tren: pocas plazas libres y billetes de hasta 200 euros

Con origen en la capital y destino en la ciudad olívica, el día 30 es el más apretado en cuanto a disponibilidad de asientos, con hasta cinco servicios ya al completo: 9.30 h, 12.26 h, 16.00 h y los dos de las 17.45 h. Es precisamente en esta jornada cuando el valor del billete alcanza su cifra más alta: 148 euros en el Alvia con partida a las 19.15 h y llegada a las 23.46 h. Quien desee hacerse con el más barato, tendrá que madrugar: 49.90 euros en el Larga Distancia - Media Distancia de las 6.20 h y con una duración de viaje de 5 h y 45 minutos.

En el lado opuesto, el 27 y el 31, que todavía cuentan con alguna butaca sin ocupar en todas sus líneas. Para la primera de las fechas, el tique más económico desciende a los 37,45 euros, también a las 6.20 h; el más caro se sitúa en los 111,35 euros, el Alvia de las 16.00 con arribada a las 20.12 h. Para Nochevieja, tan solo figuran en la web de Renfe cuatro servicios, todos ellos aún disponibles, que van desde los 54,10 a los 111,35 euros.

Para el trayecto de vuelta, tan solo mañana se cuelga el cartel de todo agotado, lo mismo que para el viaje Vigo-Barcelona.

En el caso precisamente del desplazamiento desde la Ciudad Condal a la olívica, el 26, 27, 28 y 30 únicamente mantienen plazas libres a las 7.40 h y a las 15.00 h. El tope en relación a lo monetario se observa el 26 en el primer tramo horario: 196 euros un AVE - Larga Distancia de 7 horas y 58 minutos de duración. El más barato para ese data se eleva por encima de los 100 euros, una situación semejante para el resto de las jornadas. Hay que esperar al propio 31 para topar un alivio en los asientos -es el único con todas las líneas todavía abiertas- y en la cartera -por 58,80 euros-, aunque se trata de un viaje infinito: 14 horas y 5 minutos con salida a las 9.30 h y con transbordo por carretera entre Monforte de Lemos y Ourense “con motivo de obras en la infraestructura”, indica Renfe. Si se desea acortar los tiempos, queda la opción de las 12.00 con llegada a las 20.12 h por más del doble, 168,80 euros.

Quienes tengan a su familia en otra ciudad de Galicia, el panorama se presenta más optimista, si bien es cierto que existen igualmente franjas horarias con llenos. Entre Vigo y A Coruña, este 25 de diciembre se encuentra completo el servicio de las 21.35 h. Lo mismo ocurre el 26, que además cuenta con el de las 20.25 horas tan solo con billetes para viajeros con movilidad reducida. Los días 30 y 31, todos los servicios tienen plazas libres. El precio de estos trayectos varía desde los 12,20 a los 31,20 euros.

Desde la ciudad herculina hasta Vigo, hoy se encuentra completo el de las 18.00 h, y el 27, el de las 11.00 h. En las demás fechas, todas las líneas disponen de algún tique. Para esta ruta, el billete más costoso se establece en los 18,70 euros.

Entre Vigo y Ourense, todo está libre (entre 8,55 y 34,25 euros); y para el trayecto contrario, solamente se encuentra repleto el de las 17.08 h (entre 8,55 y 23,60 euros).

Con destino Pontevedra desde la metrópoli más poblada de la comunidad, los días con líneas totalmente ocupadas -o tan solo con asientos para personas con movilidad reducida- son el 26, 27, 28 y 29 a las 20.25 h y 21.35 h (de 3,30 a 14,30 euros). De la Boa Vila a Vigo, todas las rutas mantienen alguna plaza desocupada (de 3,30 a 10,40 euros).

Si se escoge regresar a casa en avión desde Madrid, los precios son más asequibles a partir de hoy, habiendo opciones por 29 euros mínimo; saliendo de Barcelona, por 50 euros.

Usuarios del Trenhotel que unía Vigo con Barcelona y Madrid demandan su regreso tras dos años sin servicio: "Su encanto no lo tiene ningún AVE"

Dos años sin el tren nocturno

Durante las fiestas navideñas, una multitud de personas optaban por viajar de vuelta a sus hogares en el tren nocturno. El servicio, desaparecido hace dos años, no regresará, al menos en el corto plazo.

En una entrevista realizada por FARO el pasado año, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, afirmó que “el Trenhotel Madrid-Galicia no tiene ninguna necesidad actualmente” tras la llegada del AVE a la comunidad gallega. Sobre el de Barcelona, también fue tajante: “El Galicia-Cataluña, en principio, no lo tenemos previsto (recuperar) puesto que es un servicio comercial y, como tal, debe ser rentable. Y no lo era. Tenía unas pérdidas anuales en 2019 de 11 millones de euros”.

Con la desaparición de estas rutas, actualmente, España carece de trayectos nocturnos, suponiendo una de las excepciones en Europa.