Salgo admirado del concurso de belenes en la sala Afundación y me encuentro a mi querida Cristina Mastache, cuñadísima en anterior etapa. Está divina y me lleva, en Policarpo Sanz 32, a La Mina Divina. ¡Vaya sorpresa navideña! Es un market multimarca efímero, abierto para estos días hasta Reyes y Cris me conduce por los puestos: marcas de moda como la suya, Tache, BV, complementos y bisutería como los de Pamakai, Martabdgon, Cerodecosta y la Petitemafalda. Bolsos en piel de Muds, lo necesario para una mesa de fiesta con Enlaminita y belenes artesanales de Muydivino. Ademas cuentan con la presencia de Petramora y sus productos gastronómicos, Nomadideluxe con sus chalecos y prendas para mujer, Lanayperlé con lencería para el hogar y bebé , My Petsclan para mascotas, Entreflores para decoración navideña... ¿Qué más queréis?

Celia Miralles, una acción ejemplar contra el SIDA Tras comer muy a gusto en La Casineta, de lo que hablaré un próximo día, llevé a Nemesio Barxa, Maribel Collazo y Chicamen Romero a tomar un café al Palacio de la Oliva, el espacio de moda hoy en Vigo, y qué entrañable encuentro en la mesa contigua. Allí estaba con Miguel la médica Celia Miralles. A Celia la recuerdo yo en los 70-80 como una pionera en la lucha contra el SIDA en sus primeros y peores momentos, desde el Hospital Xeral entonces. Y por ello recibió el Premio a la Trayectoria Ejemplar en el gran Congreso GeSIDA, del que acaba de volver. Ahora en la Unidad de VIH del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ha tenido a lo largo de su prolífica carrera profesional un papel muy proactivo en el abordaje de VIH en la mujer, especialmente en las embarazadas. No hay espacio aquí para resaltar el inmenso papel que tuvo Celia desde Vigo, siempre trabajando, investigando y ofreciendo su perenne y cálida sonrisa y su saber a los afectados. ¡Te queremos, cariño nuestro! Y la ONG A las 5 Y que me encuentro con Paqui Domínguez. Como hace ya 10 años, en el local de la ONG A LAS 5 (Taboada Leal, 10) repartirán una cena especial, hoy y el 31 de diciembre, a los 128 usuarios a los que atienden a lo largo del año gracias a la colaboración de personas como Mary Riadigos, Isabel Aláez, Juani Domínguez, Carmela Porteiro, María José Costas, Jesús Losada, Juan Vilaboa, Delia Gómez... y tantos socios económicos imprescindibles. ¡Bien por ellos!