Aprendiendo a vivir con el corazón al hombro

Sentado en la oficina de la empresa que hace 50 años levantó junto a su mujer, Concepción Domínguez, cuenta que una de las cosas de las que más disfrutaba en la vida era saborear los platos que ella le preparaba, pero un día dejaron de gustarle los de “Conchi” y los de cualquiera, porque perdió el apetito y hasta 20 kilos de peso. Mientras recuerda cómo después de la pérdida de las ganas de comer le sobrevino un malestar general que no le permitía ser el que era, conectada al ventrículo izquierdo y a la aorta ascendente, una pequeña bomba centrífuga de titanio impulsa al corazón de José Rodríguez a 5200 revoluciones por minuto para enviar el flujo sanguíneo por todo su cuerpo y que el resto de sus órganos puedan funcionar con normalidad.

Lo hace desde agosto de 2021 y, aunque este paciente del área sanitaria de Vigo, natural de Salvaterra de Miño y de 73 años de edad, reconoce que al principio “foi un proceso moi duro”, en la actualidad, con perspectiva, asegura que ese pequeño “aparatito” le cambió la vida “por completo”.

José Rodríguez es uno de los seis pacientes del área viguesa que cumplía los requisitos necesarios para la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, tras el diagnóstico de una cardiomegalia, popularmente denominado “síndrome de corazón grande”, un signo otras enfermedades como insuficiencia cardíaca avanzada: “Cambiáronme a vida dunha forma tremenda, porque ao cabo de dous meses empecei a conducir de novo, fixen varias viaxes e aínda que non é o mesmo que antes, estou perfecto. Fun mellorando e mellorando e antes dun mes xa comía ben. Hoxe volvo a pesar 78 quilos”.

Este paciente explica su experiencia mientras apoya sobre la mesa la pequeña bolsa negra que lo acompaña echada al hombro a todas partes. José Rodríguez abre la cremallera y en su interior se encuentran las baterías que dan soporte a su “corazón artificial” parcial, así como la mini consola que le permite comprobar el flujo sanguíneo o las revoluciones por minuto, así como la advertencia de baja batería o de cualquier problema electrónico del dispositivo. Este sistema de control es fundamental, puesto que si la batería se agota, la bomba dejará de funcionar y el portador puede sufrir una lesión grave o incluso fallecer.

Según indica José Rodríguez, “aínda que as baterías poden chegar a ter unha duración de lago máis de un día, hai que cargalas cada 24 horas”. Este paciente del área sanitaria comenta que “a consola está conectada á bomba do corazón a través dun cable que me sae polo abdome e teño que facer unha limpeza cada oito ou dez días, porque hai que ter sumo coidado de que non se infecte. De feito, tivemos que ir varias veces ao hospital para que unha das miñas fillas fixera un pequeno cursiño para aprender a utilizalo e tamén para aprender a facer as curas”.

Hablando de su familia, José Rodríguez no puede evitar emocionarse, porque para él han sido un apoyo fundamental desde el principio y señala que suponen “toda unha sorte, porque son un apoio moi importante. Ao principio foi moi duro para min, porque son un home que toda a vida estivo moi activo no traballo e, de súpeto, estás alí ingresado tanto tempo no hospital e ves que xa non es igual que antes... Eu non pensei que ía saír adiante e logo pensas que é un castigo, un drama, pero co paso do tempo entendes que ter que levar este pequeno aparato en realidade foi un premio”. Es por esto que lanza un mensaje de ánimo para cualquier persona que esté en su situación y concluye con un “hai que seguir adiante”.

“Estos dispositivos permiten alargar la vida de los pacientes unos cinco años” Juan José Legarra - Jefe de Cirugía Cardíaca

Desde el servicio de Cirugía Cardíaca, su responsable, el doctor Juan José Legarra Calderón pone en valor el trabajo del equipo de profesionales que efectúa el implante de estos dispositivos de asistencia ventricular de larga duración (DAVLD) y analiza la importancia de disponer de los mismos en la sanidad pública viguesa.

–¿Cómo es el funcionamiento de estos dispositivos?

–Son unas bombas centrífuga, cuyo tamaño se ha reducido a lo largo de los años, y que tiene un rotor sin ningún tipo de engranaje que gira miles de veces por minuto gracias a unos imanes, sin ningún tipo de rozamiento, lo cual es muy beneficioso para la sangre y su función es asistir o suplir el trabajo del corazón. Es una bomba de riego artificial que funciona como el corazón, bombeando la sangre para que los tejidos y los órganos tengan la cantidad suficiente de oxígeno.

–¿Cuáles son las principales ventajas de poder disponer de estos DAVLD?

–Que se pueden beneficiar de ellos un número importante de pacientes que están en una situación de insuficiencia cardíaca avanzada, prácticamente terminal, y cuya esperanza de vida sin tratamiento o únicamente con el tratamiento farmacológico sería de unos seis meses. Estos dispositivos permiten alargar la vida de los pacientes unos cinco años de media. Estamos hablando de personas que no son candidatas al trasplante cardíaco, porque el tratamiento de elección de los pacientes en caso de insuficiencia cardíaca suele ser el trasplante cardíaco, pero en algunos casos no entran dentro de los parámetros para ser trasplantados por edad o por ciertas comorbilidades asociadas, sin embargo, tienen una calidad de vida y un apoyo familiar óptimos para poder ofrecerles la implantación de estos dispositivos que les es beneficioso, pero que al mismo tiempo es muy costoso, por eso es muy interesante que el Sergas haya decidido hacer esta inversión, porque nos garantiza que el Álvaro Cunqueiro podrá dar respuesta a estos pacientes durante los próximos años.

–¿Cuántos se han implantado en Vigo hasta la fecha?

–Hemos implantado un total de seis dispositivos de asistencia ventricular definitiva y empezamos en el año 2017. Existen varias indicaciones para ello, por ejemplo, en algunos casos lo que conseguimos es que actúen como puente en el paciente hacia un trasplante cardíaco, es decir, tú soportas a la persona con este sistema para que aguante el tiempo suficiente hasta que pueda recibir el trasplante, que se haría en el área sanitaria de A Coruña. Otra indicación sería en aquellos casos en los que se contribuye a la recuperación. En este caso, facilita el soporte al paciente para darle un margen para que se recupere. Básicamente, lo que hacemos nosotros es una terapia de destino, ya que el paciente recibe este dispositivo de asistencia ventricular como tratamiento definitivo. Se implanta y le va a ayudar durante este período de cinco años que suponemos que su vida queda alargada y que estimamos que es lo que se le puede ofrecer, ya que no tiene otra salida que este tratamiento definitivo.

–¿Cómo ha sido la evolución de estos pacientes tras el implante?

–Ha sido muy buena. Hay que señalar que la cirugía es una cirugía que tiene una mortalidad importante y en nuestro centro hospitalario hemos tenido una mortalidad quirúrgica del cero por ciento durante el implante. Todos los pacientes sobrevivieron al procedimiento. El paciente más antiguo con el implante en la actualidad fue el que realizamos en 2018 y está llevando una vida muy buena.

–¿Cuál es el perfil de las personas que precisan este tipo de soporte cardíaco?

–Suelen ser personas mayores de 65 años, rondando los 70. Son aquellos pacientes que se escapan al margen de la indicación de trasplante, que no tienen enfermedades de base importantes, de manera que nosotros podemos estimar que van a vivir el tiempo suficiente, y otro aspecto muy importante es que tengan un apoyo familiar, porque necesitan ayuda con el dispositivo, ya que tras la intervención tenemos que enseñarles a manejar y a convivir con el dispositivo. Es clave que tengan un apoyo familiar y un perfil psicológico adecuado.

–¿Cuáles son las precauciones que deben tener?

–El dispositivo tiene que disponer de una fuente de energía, que en la actualidad son unas baterías, y el paciente tienen que llevar una especie de mochila controlada con esas baterías que permiten funcionar al sistema. Deben ponerlas a cargar por la noche, tener un número suficiente para que no deje de funcionar y deben hacer vida portando siempre esa mochila, aprender a ducharse o a limpiar bien la zona por la que exteriorizamos el cable, entre otros.