Me invitó mi tronko Miguel Cruces, guaperas más otrora que ahora, compa en el Alba en una era anterior, maestro en el tiro con arco, gozoso habitante de su casa playera de Coruxo, amante de los coches antiguos, pintor y escultor por amor al arte... a una comida en el Aplomo. Claro, hombre, por Dios, parece mentira que tú no lo conozcas: el restaurante de ese maestro de cocina que es Siro González en Zamora, 73. Como no quisimos pensar, Miguel conoce bien la cocina de este lalinense con más de 30 años de historia culinaria y yo ya la gocé en 2020 por vez primera cuando cogió las riendas de Na Beira do Mar, le dejamos hacer. Nos puso unas almejas babosas fritas de sabrosa artesanía, un arroz negro de chocos de Redondela que apuramos hasta el último grano y de, postre, unas filloas de Miguel, que así las llama en honor de mi acompañante, y salimos de allí como reyes. Ya dije una vez que Siro persigue una gastronomía de la emoción, sencillez y sabrosidad sin ataduras. En su carta, que yo conocí por vez primera con la jueza Marisol López, veo desde pizzas gourmet hasta arroces varios, judiones de La Granja, woks de langostinos o verduras,pasando por pastas, carrilleras, costilla Angus, pescado del día... Buen tipo este Siro, tanto como fraternal cocinero.

Una de libros con O Son da Cidade en la galería Maraca Hoy te puede tocar o no la lotería, pero lo que sí te aseguro es que puedes asistir a la despedida del año que hacen a las 20 horas en la fresca galería Maraca (Dr. Cadaval, 12) los autores del libro Son da cidade, los frescachuelos Pablo Vázquez y Denis Carballás. Ahí no solo tienes ese libro sobre la música viguesa de este siglo (edit. Galaxia), sino que le darán marcha acústica las actuaciones de Ibán Marciano y Tony Lomba. ¡Que al menos canten un villancico Pablo y Denis, pardiez! Y una de música y canciones: la Elvis Connection con Cunha Me dice Alberto Cunha que vaya a oírle hoy a La Fábrica de Chocolate (21 h.) a su concierto especial de Navidad. En realidad es a él como líder de The Elvis Connection, que cuenta en sus filas con músicos con un amplísimo bagaje y trayectoria musical, como David Vázquez (Moon Cresta) al piano, Andrés Cunha (Siniestro Total, Los EP) a la batería, Chus da Silva (Los EP) al bajo, Paulo Pascual (Modulador de Ondas, Camarada Nimoy) y Javier Soto (Siniestro Total, Resentidos) a las guitarras eléctricas. ¡Vaya, qué fichajes! Podrás gozar con los éxitos inolvidables de ELVIS PRESLEY si compras entradas anticipadas en el bar Princesa (10 euros) o en la taquilla de La Fábrica (R. Abalde), a 12. Tú verás, chaval.