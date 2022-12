Casi 40 coches, al garete en un taller de Vigo: “Se inundaron hasta el cuadro; los declararán siniestro”

El temporal y las intensas lluvias registradas el pasado lunes provocaron más de un centenar de incidencias en la ciudad, principalmente, inundaciones relacionadas con el desbordamiento del río Lagares lo que también afectó al concesionario Louzao Mercedes-Benz, situado en Estrada Camposancos, en donde el anegamiento del taller dejó a casi 40 vehículos de alta gama en un estado de deterioro importante.

Una de las damnificadas, Iria Rodríguez Alonso, explicaba ayer que el incidente se produjo en la jornada del lunes y señaló que “no nos avisaron hasta el martes a última hora de la tarde, porque durante todo el día estuvieron achicando agua y nosotros sin enterarnos. Hoy (por ayer) lo que nos dijeron es que que se haya inundado el taller no es su culpa y ni siquiera nos facilitan un vehículo de sustitución, tenemos que buscarnos la vida, cuando lo más probable, viendo el estado en el que quedaron los coches, es que nos lo den por siniestro porque se han inundado a la altura del cuadro, de manera que toda la electrónica se habrá estropeado”.

Esta afectada por la inundación en el taller del concesionario indicaba también que “yo dispongo de un coche de trabajo para usar en horario laboral, pero para mi vida familiar, para recoger a mi hijo en el cole, llevarlo a actividades y los fines de semana, utilizamos el que teníamos en el taller. La semana que viene nos íbamos a ir a Cataluña porque mi marido es de allí y ya no sabemos si podremos ir, es que además en las fechas en las que estamos... y no nos ofrecen una solución”.

"Es bastante denigrante porque se supone que venden vehículos de alta gama y el trato no tiene nada que ver"

En este sentido, Iria Alonso comentó que en la jornada de ayer estuvo “toda la mañana intentando recuperar mis objetos personales del coche, acabé con los pies mojados, de barro hasta la cazadora y las botas, y nadie me echó una mano. Es bastante denigrante porque se supone que venden vehículos de alta gama y el trato no tiene nada que ver”.

Al igual que el vehículo de Iria Rodríguez, otros 37 coches se vieron perjudicados por la inundación del taller derivada del desbordamiento del Lagares. Esta afectada relataba que “por la mañana también estuvo conmigo un hombre que tenía allí el coche y, por lo que me contó, no es la primera vez que ocurre algo así, no es la primera vez que se inunda el taller, pero que desde el concesionario no se toma ninguna medida para cambiar la situación, y al final los que pagamos los platos rotos somos los clientes”.

Ante esta situación, Iria Alonso hizo un llamamiento al resto de propietarios de los vehículos para poder interponer una reclamación de forma conjunta y facilitó su correo electrónico, iria.rodriguez.alonso@gmail.com, para iniciar el proceso. Si bien FARO ha intentado contactar con los responsables del taller y del concesionario local, en la jornada de ayer las instalaciones todavía estaban inoperativas. A nivel autonómico, desde la red de concesionarios vinculados a la marca afirmaron que a partir de hoy empezarán a ponerse en contacto con los clientes afectados por las inundaciones en Vigo.