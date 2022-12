Volar un dron en Vigo no es misión imposible, pero, casi siempre, es misión ilegal. Las restricciones para utilizar estas aeronaves no tripuladas en el área de la ciudad son abundantes, de modo es fácil violar alguna de estas limitaciones en el intento. Por ejemplo, el propietario de uno de estos aparatos que intentó usarlo el pasado sábado durante la Papanoelada Motera ha podido cometer cinco infracciones distintas a la legislación vigente sobre seguridad aérea, según la propuesta de sanción realizada por la Policía Local.

Las cuantías de las sanciones aparejadas a estos incumplimientos oscilan entre los 60 y 4,5 millones, desde las leves a las muy graves, en función de si el infractor es conocedor de la normativa de Seguridad Aérea o si es piloto/operador de drones titulado.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:20 del sábado durante la congregación festiva, cuando el responsable de la recientemente creada Unidad de Seguridad Aérea/Drones de la Policía Local observó en la confluencia de Venezuela con Camelias el vuelo de un dron por la zona. El mando no tenía conocimiento de autorización para esta operación, así que localizó al piloto.

Se trataba de C.A.H.C, de Vigo, de 41 años, al que le fue requerida la documentación correspondiente para la práctica de la actividad. Manifestó no tener nada en su poder, salvo una tarjeta de registro de operador (que no se considera documento oficial), e indicó que consideraba que no necesitaba nada, por tratarse de una aeronave inferior a 250 gramos.

Supuestas infracciones

Dadas las circunstancias del momento, se le invitó a que se personara en dependencias policiales al día siguiente. Una vez entrevistado, y tras las oportunas gestiones policiales, se le propuso para sanción a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por estas supuestas infracciones a la legislación vigente sobre seguridad área:

Carecer del seguro obligatorio de responsabilidad civil, del UAS. Carecer de Evidencia de Coordinación con el espacio aéreo controlado CTR Vigo (LEVX). Carecer de Evidencia de Coordinación con el Helipuerto del hospital Álvaro Cunqueiro (LEHV). Superar la altura permitida para el tipo de operación, de Categoría Abierta, subcategoría A1 (modo recreativo). Carecer de la placa/pegatina/anotación identificativa obligatoria, con los datos de identificación del operador europeo ESP.

Se le informó de que se procedería a la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, que debe resolver la AESA.