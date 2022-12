No soy vegetariano, ni lactovegetariano ni ovolactovegetariano, ni vegano, ni flexiteriano pero cultivar la amistad y la tolerancia alimentaria es sano, así que me fui con la lista estilista animalista y encima vegana Ani Boado, a cenar al Centeno, en Vialia, allá donde Rafa Centeno puso su ingenio sobre la comida verde como eje principal de una cocina sana y divertida. No pienses en ligar si pides carne con una vegana así que renuncié a la idea de los únicos platos con sugerencia no vegetal, como el pollo galo celta a la brasa (con crema de apionabo, zanahoria y chirivía) o al salmón a la brasa (con maíz, puerro y brécol). ¡Ah, fuerte es sin duda el poder maléfico y persuasorio de las hembras! Con dos cervezas sin alcohol, pedimos como entrante una ensalada de tomate marinado (con una riquísima crema de anarcardo) y luego nos repartimos una de piquillos asados a la brasa, unas albóndigas de avena (con arroz jazmín, encurtidos vegetales, y un cremoso de zanahoria, cacahuete, coco y curry) y una de verduras de temporada. Buena experiencia culinaria, buen servicio, no pudimos con todo y llegué a casa como una pluma desde el punto de vista digestivo y 64 euros menos. Como contrapartida, quedé con Jaime Capitán para darnos un tentempié de perdices a la toledana para gloria de nuestros fogones.

Una de música y canto: me voy con Nuria Lorenzo y el Messias Si a la comida sana de ayer le añado la música espiritual de hoy, en el Teatro Principal de Pontevedra, voy a acabar como un pincel en cuerpo y alma. Me avisa mi mezzosoprano preferida, Nuria Lorenzo, que hoy estará el Gli Apassionati, el coro vigués que dirige, cantando el Messias con la orquesta Camerata Arvem, el director David Fiuza y los solistas María Lueiro (soprano), ella misma (alto), Alejandro Moreno (barítono) y Daniel de la Rocha, tenor. Sí, sí, en el Principal de Pontevedra, a las ocho y media. Me dice Nuria que los pequeños del coro, los Bimbis Gli Apassionati, preparan un viaje a Nerja y los mayores que veréis en Pontevedra tienen otro proyecto importante para Semana Santa. O sea que no cejan. Y una de Cristina Rommel y su último trabajo escultórico Y me quedo con Cristina Rommel, cuyo apellido le viene del que pensáis aunque ella viva feliz aquí, al otro lado de la ría. Cristina acaba de llegar de Santiago y tengo una foto en la inauguración de su escultura de Ángel Casal, el intelectual galleguista represaliado en el 36, una pieza de cuerpo entero fundida en bronce, colocada en la entrada de la biblioteca que lleva su nombre. Veo en la foto con ella a jerifaltes del concello compostelano y de la Xunta.