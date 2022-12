Cartas de calor y compañía

“Hola, somos los alumnos de quinto de Primaria. Le escribimos esta carta para felicitarles en esta Navidad. Esperamos que pasen una buena Navidad”. “Hola, me llamo Lucía Abalde, soy alumna del CEIP Sárdoma-Moledo y espero que tengas una Feliz Navidad”. Son algunos de los mensajes de las 200 cartas y tarjetas postales que el CEIP Sárdoma-Moledo ha logrado reunir en un apenas unos días en buzón muy especial, cuyo objetivo principal era combatir la soledad de los “abuelos y abuelas” vigueses de la residencia de Barreiro.

La campaña iniciada de forma casual por el director de la residencia de mayores de Campolongo (Pontevedra), Juan José López, que pedía a sus amigos de WhatsApp cartas para acercar un poco de cariño a las personas de la tercera edad que no reciben visitas durante la fechas navideñas y que ya ha logrado acumular hasta 6.000 misivas, ha provocado un efecto contagio en la ciudad olívica, y es que, a pocos días de iniciar las vacaciones de Navidad, desde la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del CEIP Sárdoma-Moledo consideraron que en Vigo, desafortunadamente, también existe esa misma realidad, por lo que se animaron a replicar la iniciativa en la ciudad olívica, siendo esta “todo un éxito”.

La presidenta de la ANPA de este centro educativo vigués, Olga Alonso, indicó que “pensamos en dirixir as cartas e tarxetas aos maiores de Barreiro porque non está moi lonxe do noso centro educativo e porque é unha residencia máis grande, na que seguramente haxa máis avoíños e avoíñas que non recibirán visitas. Puxémonos en contacto coa residencia e acolleron a idea cos brazos abertos, así que procedemos a comunicalo ás familias e pareceulles unha idea preciosa, ademais de aos mestres; de feito, houbo algunha mestra que o traballou cos rapaces e rapazas na aula, escribindo as cartas nas clases. A verdade é que aos poucos días de ter instalado o buzón xa estaba cheo”.

En la tarde de ayer, una integrante de la ANPA se acercó a entregar el buzón con las misivas a los responsables del centro de mayores de Barreiro para que los usuarios y usuarias puedan sentir “un pouco de calor e compañía” de parte del alumnado del CEIP Sárdoma-Moledo. Olga Alonso hace referencia a la “sensibilidade especial” de los más pequeños y, en este sentido, comenta que “eu podo falar da carta que escribiu a miña filla, que ten oito anos de idade, e que decidiu participar por iniciativa propia. Púxolle moita emoción e desexou aos maiores un Nadal cheo de amor, decorando a carta con debuxos. Saíulle todo do corazón. Penso que os nenos teñen unha sensibilidade especial e moitas veces non confiamos nese aspecto”.

Tras la buena acogida que tuvo la iniciativa, tanto entre toda la comunidad educativa como la aceptación por parte de la dirección de la residencia, desde la ANPA del CEIP Sárdoma-Moledo animaron a otros centros a sumarse a este aluvión de cariño y solidaridad con los más mayores de la ciudad.

La visita más especial

“Pero... ¿vienen a vernos a nosotros?, ¿de verdad?”. Otra de las residencias de mayores de Vigo que vivió ayer una jornada muy emotiva fue la de El Rocío, puesto que una veintena de alumnos del IES Álvaro Cunqueiro se desplazó hasta allí para compartir felicitaciones navideñas y un poco de tiempo.

Al igual que sucedió en el CEIP Sárdoma-Moledo, la iniciativa partió tras haberse hecho viral lo sucedido en Pontevedra. Así lo explica la profesora de Lingua Galega de este instituto, Malores Villanueva, quien relata que “falei co alumnado de segundo da ESO, para preguntarlles como valoraban eles que houbera maiores esquecidos e se lles parecía ben escribirlles unha carta. Aceptaron e como logo comprobei que era moi bonitas, porque se implicaron moito, mesmo contando cousas dos seus propios avós, decidín chamar á residencia de Coia e a directora dixo que era unha boa iniciativa, aínda que eles non teñen tanto ese perfil de maiores que non reciben visitas”.

En la jornada de ayer, Malores Villanueva acudió con un grupo de unos 20 estudiantes de Secundaria hasta la residencia de El Rocío y los mayores no podían creerse que aquellos adolescentes fueran a visitarlos a ellos, que superan los 90 años: “Foi moi emocionante para ambas partes, algúns maiores terminaron chorando e para os alumnos foi unha experiencia moi positiva, cada un levoulles unha carta, bombóns e doces de Nadal, e cando marchamos xa argallaban que a próxima visita podía ser en Entroido, porque todos quedaron con ganas de repetir a experiencia”.