Quadro: la expo más grande para la galería más pequeña

Un instintivo recurso de supervivencia me llevó ayer noche a dejar un programa sobre esa caja de grillos que es la actual política española por la magia infantil de Excalibur huyendo de la realidad y hoy, que me levanto oyendo las canciones navideñas de Sinatra y Dean Martin, lleno de paz mi corazón amén, os hablo de pintura. Sí, sí, tengo en espera una estupenda foto que tomamos en la inauguración de la colectiva de NAVIDAD 202 de pintura y escultura de Quadro, esa microgalería de supercontenidos en la que se ve de la mano a un artístico vergel: Carla Viso, Colin Baldwin, Juli Molares, Marcos Puhinger, Blanca García (de Quadro,) Tino Canicoba, Rosa García, Paula Mariño, Armando Martínez y Henrique Prado. No aparecen en la foto pero forman parte de la expo Rut Martínez, Ana Soler, Din Matamoro, Lolo Serantes , Tania Ciffer, Quico Urrejola y Gonzalo Quicler. ¿Es que queréis más por menos espacio? Es una micromacro exposición.

En el mágico Reino de Benen Claro que si camináis unos cientos de metros por el corazón de la ciudad desde Quadro a Dr. Cadaval 27, podréis entrar en el Reino de Benen, y si traspasáis la puerta del Espacio Beny podéis ver allí a su edecán, el excorredor y ex empresario de coches finos Beny García con cara sonriente y un clavel en el ojal. Claro, casi sin darnos cuenta han pasado dos años desde que hicieron su primera exposición, dos años de mucha movida y para celebrarlo mañana inaugura una Colectiva de Navidad en la que tendrán cabida prácticamente todos los artistas que han pasado por esa galería. Eso significa que va a ser un espacio de mágica visita. Te como el papiloma, cariño ¡Me había olvidado! Antes de llegar al 27 del Reino de Benen tenéis el nº 12 para hacer artística parada porque allí está la fresca galería Maraca con la expo Te como el papiloma de Manuel Donad. Más de 200 ilustraciones originales además de algunos una decena de figuras de Watdafac Toy de este ilustrador, diseñador gráfico y toy maker. Y voy a la de Maribel y Mila Ah, no me despido sin proponeros otra parada en el 11 de una calle cercana: Eduardo Iglesias que va de Príncipe al Progreso. Allí, en La Contenedora, esa galería de arte, tienda de diseño, academia, espacio para talleres que abrieron Leticia y Saúl, está la expo conjunta de Maribel Mouriño (entre paz interior y combate externo) y Mila Estévez, que cuenta en sus cuadros de la realidad, aquello que nos deja tomar aire.