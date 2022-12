“Ser policía me permitió vincular a gente con vidas y situaciones similares a través de Discamino”

Altruismo, Dedicación y Nobleza. Este es el verdadero ADN de Javier Patillas (Vigo, 1962), sargento de la Policía Local de Vigo y también fundador del proyecto Discamino, una andadura que arrancó un 2009 para cumplir el deseo de las personas con discapacidad de peregrinar hasta Compostela, ruta que ha completado en más de 70 ocasiones pedaleando junto a personas ciegas, sordas y autistas que, por supuesto, sí pudieron. Este mensaje de fuerza y coraje que Pitillas imprime a diario tanto desde su bicicleta como desde su coche patrulla pasará a ser recitado solo desde las dos ruedas. Y es que el próximo martes 20 de diciembre, y después de 36 años en el Cuerpo, el vigués Javier Pitillas cuelga el uniforme.

–Ha trabajado durante casi cuatro décadas como Policía Local, ¿qué balance hace de estos años?

–Para mí es como si no hubiese trabajo. Se dice esto de que si te dedicas a lo que te gusta no trabajarás nunca, y es así, para mí no ha sido un trabajo, es algo que me encantaba, que me encanta porque cada día es diferente, no sabes lo que vas a hacer y es un muy buen aliciente. Además es una profesión en la que constantemente ayudas a la gente y es gratificante. Cierto es que hay veces que te tocan cosas menos agradables porque debes impedir que alguien haga lo que no debería, por ejemplo temas de tráfico o multas, pero en el fondo también estás ayudando a una segunda persona que se ha podido sentir perjudicada con ese comportamiento.

–¿Su entrada en la Policía Local ha sido por vocación?

–No exactamente. Yo trabajaba como educador en un reformatorio en Valencia cuando a través del atletismo conocí a una chica y nos vinimos a Vigo. Ya aquí me presenté a la oposición y me pasé al lado opuesto, por así decirlo. Antes me dedicaba a reeducar a jóvenes y ahora a perseguir a quienes tendrían que ser reeducados.

–Discamino abarcará ahora todo su tiempo libre.

–Realmente siempre abarcó este tiempo libre porque los cincuenta pilotos que estamos en el proyecto lo hacemos en nuestro tiempo libre. Aquí sí no hay jubilación posible. Nos da la vida poder echar una mano a quien lo necesite, ayudar a quien la requiera o ser los ojos de los que no pueden ver.

–¿La Policía ha sido más dura a nivel físico que Discamino a nivel emocional?

–La Policía siempre es más duro, sí. Es un trabajo muy bonito pero muy complicado. Al final te juegas el pellejo cada día y sin duda las peores situaciones te las hacen pasar los ciudadanos de corbata, aquellos que creen y piensan que tienen derecho a hacer lo que quieran o que están por encima de una persona con uniforme. Lo que muchos no saben es que debajo del uniforme hay personas muy capacitadas y muchas de ellas con una carrera en su haber. Los cacos, cuando los pillas, lo asumen y chantan porque saben lo que han hecho, sin embargo el poderoso se cree por encima del bien y el mal. Pero al final por muy duro que sea siempre se sacan cosas muy bonitas y chulas.

–Quedarse o señalar un instante con Discamino debe resultar complejo, pero si tuviera que quedarse con una sensación, ¿qué elegiría?

–Hay decenas, claro, pero diría cada vez que hemos llegado a la meta con una persona que venía por primera vez con nosotros, con una persona que la vida le dio un revés porque nació sin enfermedad alguna y por circunstancias llegó a pensar que su vida había terminado. Discamino mira no por lo que no puede hacer, sino que lleva a plantearles lo que sí pueden, ver que si pueden volver a vivir, este sentimiento es el mejor.

–¿Cuántos Caminos le quedan a Javier Pitillas?

–Mientras los 50 pilotos que estamos actualmente sigamos saliendo, muchos. Además la familia de Discamino no para de crecer. Nosotros salimos todas las semanas de lunes a jueves pero hoy –por ayer– vine de probar una ruta con un piloto nuevo para integrarse en Discamino, esto no deja de crecer.

–¿Qué proyectos tiene ahora en mente con Discamino?

–Ahora mismo en cartera tenemos previsto hacer el Camino por su recorrido más largo, la EuroVelo 3, pasando por varios países siempre y cuando consigamos financiación. La planteamos para los meses de julio, agosto y septiembre.

–¿Obedece a alguna motivación en particular?

–Hay entre dos y tres personas en Discamino que su condición les permite hacer grandes retos y para ellos las rutas más pequeñas no son un aliciente. Además, uno de ellos plantó por un tumor cerebral su planteamiento de ser entrenador. Le dijimos que si lo conseguía haríamos ese recorrido y lo consiguió así que tendremos que hacerlo.

–¿Qué se lleva de estos años en la profesión de Policía Local?

–Sin duda el poder estar e n la calle, conoces a un montón de gente y gracias a ello hemos podido atraer a muchos que ahora están en Discamino. Un día iba de patrulla cuando me encontré a un chico, Izan se llama, que iba al colegio con un andador. Me bajé y hablé con él y con sus padres y ahora forma parte de Discamino, él es uno de nuestros copilotos y su padre es piloto. Han hecho ya dos Caminos e imparte charlas en colegios porque los chicos empatizan mucho con él. Ser policía me permitió crear un vínculo entre personas con vidas y situaciones similares que han podido hablar de ello a través de Discamino.