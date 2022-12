“A inmigración non é un problema e si un gran valor”

–Son organizacións como Diversidades as que suplen a falta de acción dos gobernos?

–O Goberno tomou a decisión de que as organizacións sociais levásemos o peso da atención aos solicitantes de protección internacional. E estamos a punto de iniciar outro modelo de concertación social que cambia esa idea de que a sociedade civil está para tapar ocos porque a Administración non pode ou que as asociacións somos subsidiarias e facemos o que se nos subvenciona. Este novo modelo constitúe unha alianza na que establecemos responsabilidades compartidas e na que a sociedade civil ten maior flexibilidade e ás veces, se se me permite, maior sensibilidade para detectar onde están os retos. Loxicamente, a Administración é máis lenta no proceso de identificalos e de actuar. E nós non damos esta resposta sos, senón cunha forte solidariedade da cidanía, un apoio importante de empresas e coa movilización do voluntariado. Neste momento, é moi importante crear novas reglas de xogo para formar alianzas potentes entre cidadanía, Administración, organizacións sociais e empresas e así responder a estes complexos retos sociais.

–Diría que a solidariedade social foi a máis nestes dez anos?

–Destacaría tres momentos. A superación da crise económica, que permitiu responder con maior solidariedade aos retos globais. A movilización social sen precedentes que xerou a crise dos refuxiados en 2015. E a enorme conciencia que se creou en torno a Ucraína e que levou a unha explosión de solidariedade moi importante. Pero isto déixanos dous retos. Primeiro, unha conciencia colectiva e unha acollida en condicións dos refuxiados, que non son só os de Siria ou Ucraína, senón tamén de países con conflictos moi longos. Sen ir máis lonxe, no valo de Melilla morreron persoas que podían solicitar asilo. Non podemos mirar cara outro lado cando pasan estas cousas e a sociedade non é o suficientemente sensible a este dramas máis que no momento puntual en que acontecen. O outro reto é empezar a considerar a inmigración non como un problema e si como un dos grandes valores que temos que fomentar. España precisa duns 600.000 traballadores inmigrantes. Se falamos só de Galicia, ten unha dinámica poboacional de catástrofe. E non hai mecanismos para recibilos de forma segura e ordeada. Por suposto que necesitan solidariedade, pero sobre todo xustiza. Se somos nós os que os necesitamos non podemos telos en condicións precarias e, por riba, culpalos a eles.