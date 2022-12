Dúas mil vidas construídas nunha década

Máis de dúas mil persoas puideron construír unha nova vida lonxe das súas raíces familiares e culturais, incluso fuxindo de guerras e persecucións políticas, grazas a Diversidades Acolle. A entidade sen ánimo de lucro viguesa celebra o seu décimo aniversario consolidada como referente da inclusión social en Galicia e extendendo os seus servizos por outros municipios como Porriño ou Tui, onde xestiona un centro de acollida con 62 usuarios, a maioría deles, refuxiados da guerra de Ucraína.

Naceu como asociación local hai dez anos, cando os efectos da crise do 2008 eran “máis patentes” e, mentres os latinomericanos fuxían aos seus países de orixe, incrementábase a chegada de inmigrantes comunitarios, sobre todo, portugueses e rumanos. “Había colectivos que non estaban sendo atendidos nun momento de desmantelamento das entidades e servizos que traballaban nestes ámbitos. Este foi o noso momento fundacional”, recorda o seu director, Santiago Rodríguez.

Poucos anos despois, Diversidades engade un apelido ao seu nome tras integrarse en Red Acoge:“A crise dos refuxiados e especialmente os acontecementos de 2015 fixéronnos chegar á conclusión de que camiñar conxuntamente con esta federación de entidades como a nosa permitíanos resolver a nivel local os problemas da inmigración e, ao mesmo tempo, reflexionar sobre os retos globais e dar respostas dunha maneira máis coordinada. Non é unha alianza sen máis, senón unha integración vocacional”.

A incorporación formalízase no 2017 –”A partir dese momento é unha satisfacción moi grande converternos nunha referencia para movilidades dentro de España ou con Portugal”– e, só tres anos despois, a entidade comeza a ofrecer axuda a refuxiados no marco do sistema nacional de acollida e abre o seu centro de Tui, que na actualidade acolle a ucranianos pero tamén a usuarios doutros coletivos vulnerables procedentes na súa maioría de África.

“Supuxo unha transformación moi grande e fomos a primera entidade galega en prestar estes servizos. Xa había outras institucións como Cruz Roja pero eran nacionais. E actualmente somos dúas, a outra é Ecos do Sur, de A Coruña. Aínda que a súa traxectoria é máis longa que a nosa,tivemos a satisfacción de facer a súa presentación como candidatos para entrar na Red Acoge. As dúas acollemos refuxiados no marco da federación pero sendo iniciativas de raíces locais”, subliña Santiago Rodríguez.

“Seguimos sendo nós mesmos, temos autonomía e tomamos as nosas propias decisións e, ao mesmo tempo, formar parte desta rede danos unha proxección nacional e incluso nos permite participar en foros internacional”, engade.

Ademais de axudar aos refuxiados, Diversidades presta servizos aos inmigrantes, víctimas de trata e outros colectivos vulnerables e desenvolve actividades relacionadas coa igualdade, a educación e a inclusión social.

Psicólogos, xuristas, traballadores sociais e profesores

Nas oficinas centrais da rúa García Barbón traballan oito profesionais e vinte voluntarios. “No centro de acollida de Tui prestamos atención as 24 horas e iso implica un equipo moi grande. Hai algo máis de vinte personas, non todas a templo completo e con diferentes perfís. Ademáis de asesoramento xurídico, damos apoio psicolóxico e axudamos na aprendizaxe do idioma e na búsqueda de emprego ou vivenda. Isto require psicólogos, xuristas, traballadores e educadores sociais, monitores, profesores e tradutores. Por iso queremos incorporar alí voluntarios estables como en Vigo”, apunta Rodríguez.

A asociación pechará o ano cunhas 600 persoas beneficiarias, case un centenar delas dentro do programa de protección internacional, tanto no centro de acollida como xa cunha vida autónoma. A cifra total de usuarios supón un 10% máis que a do 2021, polo que o director confía en que as actuacións individuais –máis de 5.000 o ano pasado– aumenten na mesma medida.

Algúns usuarios acoden a Diversidades a facer trámites puntuais, pero son moitos os que requiren de acompañamentos máis longos, de entre 18 e 36 meses, pola complexidade da súa situación. “E incluso voltan anos despois cando teñen algún tipo de incidencia e confían de novo en nós”, destaca.

Aínda que supoñen unha porcentaxe pequena, a entidade valora en gran medida as donacións individuais que recibe. O 70% do financiamento total chega do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Red Acoge. Pero tamén contan con fondos de Xunta e Deputación e ingresos por prestación de servizos en colexos e administracións locais. “Agora mesmo prestamos atención en Vigo, Porriño, Tui e Pontevedra e temos un proxecto en Mondariz e Covelo. A forma de ter un impacto real é vincular as persoas refuxiadas co seu entorno e viceversa”, sostén Rodríguez.

"A inmigración non é un problema e si un gran valor"

–Son organizacións como Diversidades as que suplen a falta de acción dos gobernos?

–O Goberno tomou a decisión de que as organizacións sociais levásemos o peso da atención aos solicitantes de protección internacional. E estamos a punto de iniciar outro modelo de concertación social que cambia esa idea de que a sociedade civil está para tapar ocos porque a Administración non pode ou que as asociacións somos subsidiarias e facemos o que se nos subvenciona. Este novo modelo constitúe unha alianza na que establecemos responsabilidades compartidas e na que a sociedade civil ten maior flexibilidade e ás veces, se se me permite, maior sensibilidade para detectar onde están os retos. Loxicamente, a Administración é máis lenta no proceso de identificalos e de actuar. E nós non damos esta resposta sos, senón cunha forte solidariedade da cidanía, un apoio importante de empresas e coa movilización do voluntariado. Neste momento, é moi importante crear novas reglas de xogo para formar alianzas potentes entre cidadanía, Administración, organizacións sociais e empresas e así responder a estes complexos retos sociais.

–Diría que a solidariedade social foi a máis nestes dez anos?

–Destacaría tres momentos. A superación da crise económica, que permitiu responder con maior solidariedade aos retos globais. A movilización social sen precedentes que xerou a crise dos refuxiados en 2015. E a enorme conciencia que se creou en torno a Ucraína e que levou a unha explosión de solidariedade moi importante. Pero isto déixanos dous retos. Primeiro, unha conciencia colectiva e unha acollida en condicións dos refuxiados, que non son só os de Siria ou Ucraína, senón tamén de países con conflictos moi longos. Sen ir máis lonxe, no valo de Melilla morreron persoas que podían solicitar asilo. Non podemos mirar cara outro lado cando pasan estas cousas e a sociedade non é o suficientemente sensible a este dramas máis que no momento puntual en que acontecen. O outro reto é empezar a considerar a inmigración non como un problema e si como un dos grandes valores que temos que fomentar. España precisa duns 600.000 traballadores inmigrantes. Se falamos só de Galicia, ten unha dinámica poboacional de catástrofe. E non hai mecanismos para recibilos de forma segura e ordeada. Por suposto que necesitan solidariedade, pero sobre todo xustiza. Se somos nós os que os necesitamos non podemos telos en condicións precarias e, por riba, culpalos a eles.

Acto e inauguración de exposición en Tui

A Área Panomámica de Tui acolleu onte a celebración do décimo aniversario, á que asistiron responsables da Xunta e da Red Acoge, así como o alcalde da localidade. O acto serviu de inauguración ofical do centro de acollida e tamén da exposición que repasa a última década de trallo da entidade. O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, felicitou á organización social e garantizou o futuro apoio da Xunta.