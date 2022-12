Agotado en farmacias el antidepresivo más recetado: no queda ni el genérico

En los últimos meses, las farmacias están viendo cómo se están quedando sin determinados medicamentos. Cuando van a pedir un fármaco concreto, en el sistema salta una alerta diciendo que está en falta, es decir, que el fabricante no tiene existencias y que por tanto no se están distribuyendo. Una de las más preocupantes es el desabastecimiento del Dumirox de cien miligramos, el medicamento más recetado para tratar la depresión en adultos. Lleva varios meses sin reponerse, pese a que en un primer momento la Agencia Española del Medicamento había informado que a finales de octubre se solucionaría la rotura de stock.

Sin embargo, el problema no se ha solucionado. Es más, se ha agravado. Porque hasta hace una semana al menos había un genérico con el mismo principio activo, la fluvoxamina, que era sustitutivo del Dumirox y que podían utilizar los pacientes de forma alternativa sin notar ningún cambio. El problema es que, ahora, el genérico también está agotado.

Esta circunstancia ha causado un enorme problema a los pacientes, y desde ayer las farmacias de Vigo han empezado a recibir cajas de Dumirox para intentar solucionar este vacío, pero limitadas a cinco fármacos por botica, algo a todas luces insuficiente para la demanda que hay de este medicamento.

“La demanda se está comiendo a la oferta”, asegura Esperanza González, de la farmacia Traviesas. Y es que al no haber Dumirox, todos los pacientes que lo utilizaban necesitaron utilizar el genérico, y ahora tampoco queda este sustitutivo. La única solución que les queda es hablar con su psiquiatra, que es quien normalmente determina un tratamiento de este tipo, para que se lo ajuste y le cambie el tipo de fármaco.

Aunque hay otros medicamentos antidepresivos, el Dumirox es el más recetado por médicos de familia y, especialmente, por psiquiatras, para tratar trastornos depresivos mayores y en adultos precisamente la cantidad recomendada diaria es de cien miligramos. Hay antidepresivos con otros principios activos, como el escitalopramo o la sertralina, que también se utilizan como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

No obstante, deberá ser el médico el que determine el cambio en el tratamiento del paciente. Por tanto, se espera que estos días, con el desabastecimiento que se está produciendo tanto de Dumirox de cien miligramos como de su genérico, sean muchas las personas que acudan a su psiquiatra o a su médico de cabecera explicando el problema (hay que tener en cuenta que el facultativo no tiene por qué conocer la realidad comercial de los medicamentos), para así proceder a un ajuste farmacológico.

Pero, desafortunadamente, hay más medicamentos aparte de este antidepresivo que faltan en las farmacias. Una de las ausencias más importantes es la del Ozempic de un miligramo, un fármaco es un medicamento contra la diabetes que se utiliza junto con la dieta y el ejercicio para tratar a pacientes adultos con diabetes de tipo 2 que no se controla de forma satisfactoria. Se trata además de un fármaco que no tiene ningún sustitutivo, es decir, no hay genérico en el mercado que se pueda utilizar en su lugar, por lo que la única opción para los pacientes ahora mismo es que el médico le cambie el tratamiento. También está siendo recetado por endocrinos en algunos casos para procesos de pérdida de peso.