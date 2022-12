El TSXG anula un embargo de Hacienda en Vigo a una madre pensionista: el deudor era su hijo

Con una exigua pensión que no alcanza el salario mínimo interprofesional, una mujer se encontró con que Hacienda había realizado una diligencia de embargo en su cuenta bancaria por una deuda de su hijo. El problema estaba en que dicha cuenta era de titularidad conjunta de ambos, pero la afectada no dudó en presentar recurso administrativo para demostrar que, pese a esa constancia formal, la única persona que aportaba dinero a la misma era ella, por lo que no procedía esa retención. En esa vía no tuvo éxito, por lo que acudió a la judicial. Y los magistrados sí le han dado la razón. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dictar una sentencia en la que anula el embargo y ordena a la Agencia Tributaria devolver el importe a la demandante: la clave está en que pese a esa titularidad conjunta existente sobre el papel, la “titularidad material” del saldo de la cuenta bancaria la ostenta solo la mujer, ya que es la única que la nutre de dinero, concretamente los 637 euros mensuales que percibe de la Seguridad Social.

El recurso contencioso-administrativo se presentó contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia que, a su vez, confirmó el acuerdo de la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Vigo y, con ello, el embargo de 181, 49 euros por una deuda que superaba los 2.100 euros, contraída por el hijo de la recurrente. Hacienda defendió dicha retención alegando que la cuenta era de titularidad conjunta de madre e hijo y que, “en el momento de la traba”, dividió el saldo existente en ese momento –algo más de 362 euros– entre dos, embargando la parte que, sostenía, correspondería al deudor. La madre se opuso a dicho embargo parcial: ella no era la deudora y además su hijo no aporta ningún ingreso, ya que lo único que entra es su pensión del INSS, que además, alegó, tiene “carácter inembargable” al no alcanzar el salario mínimo interprofesional. Los magistrados del TSXG dan la razón a la recurrente. Y lo hace en aplicación de la Ley General Tributaria, que en su artículo 171.2 indica que si bien cuando una cuenta está a nombre de varios titulares se podrá embargar “la parte correspondiente al obligado tributario”, dividiendo el saldo en partes iguales, esta regla no es de aplicación cuando se pruebe “una titularidad material diferente”. Extractos bancarios Y esto es lo que se ha acreditado en este caso. El Alto Tribunal gallego indica que, a la vista de los extractos bancarios y de los movimientos durante los dos años y medio previos a que en 2019 se realizase la retención, los únicos ingresos “con los que se nutre el saldo de la cuenta bancaria” son los de la mujer: su pensión mensual de 637,70 euros y alguna aportación aislada por ventanilla que, en todo caso, no superan los 100 euros. Una cuenta bancaria con dos titulares... La cuenta bancaria en la que se realizó el embargo era de titularidad conjunta de la madre y el hijo, este último el deudor que motivó el embargo realizado por la Agencia Tributaria en abril de 2019. El saldo en esa fecha era de 362 euros y se retuvo la mitad. ... pero con una única “titularidad material” La madre recurrió y el TSXG le da la razón. El motivo es que, pese a tener dos titulares, la cuenta solo se nutre con la pensión del INSS de la mujer: es la “titular material” del saldo, que no puede ser embargado para pagar “deudas ajenas”.

La sala acude a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual “los depósitos indistintos no presuponen comunidad de dominio sobre los objetos depositados” y que hay que atender “a la originaria procedencia del dinero” aportado a una cuenta “para calificar el carácter dominical de los fondos”. Aplicando esta jurisprudencia, el TSXG, en un fallo que aún no era firme, concluye que la recurrente es la “titular material” del saldo y, por ello, no puede ser objeto de embargo para el pago de “deudas ajenas”.