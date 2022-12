Gangas solidarias para frenar al cáncer

Es una de las voluntarias más veteranas, ya que echa la cuenta y afirma que lleva 25 años participando en esta misma iniciativa cuando se aproximan las Navidades. Se animó a formar parte del equipo porque a una amiga, a la que quería muchísimo, le diagnosticaron un cáncer y le pidió que la acompañara a colaborar. Loli Goldar no lo dudó, pero es que además dice que le encanta trabajar de cara al público y en equipo, así como las relaciones humanas y entablar conversaciones. Tras el mostrador explica que, “increíblemente, este año estamos vendiendo mucho más que en otras ocasiones. Estamos haciendo una media de ventas muy buena todos los días”.

Desde vajillas a diferentes elementos de decoración, pasando por cubertería, libros, juguetes y alguna prenda de ropa o complementos, además de lotería. Estos son algunos de los productos que se pueden encontrar, a precios muy asequibles, en el rastrillo solidario que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Vigo ha instalado en la calle Hernán Cortés, número 1, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra los diferentes procesos oncológicos, además de contribuir a que la entidad continúe acompañado a pacientes y familiares en la sede y en los hospitales vigueses, así como en sus domicilios.

Y es que, tal y como comenta María Concepción Fernández mientras busca unas pulseras que quería regalar a unas amigas “la gente no es consciente de lo importante que es esta asociación hasta que le toca”. Esta viguesa indica que todos los años acude al mercadillo solidario, porque ella sabe de primera mano lo que es necesitar un hombro en el que apoyarse cuando llega el diagnóstico y lo valioso que es encontrarlo. Así, María Concepción Fernández señala que “hace tres años me diagnosticaron un cáncer de mama y siempre vengo al rastro para colaborar. Se me metió un pezón para dentro, no le di importancia y lo dejé pasar, me dejé estar, hasta que me apareció una mancha en el pecho y al consultarlo con el médico de cabecera ya me dijo que podría ser cáncer. El apoyo de la AECC para mí fue muy importante, especialmente la psicológica, por eso estoy muy agradecida. Son muy generosos”.

Loli Goldar destaca que, al igual que María Concepción Fernández, la ciudadanía viguesa está “respondiendo muy bien”, tanto a la hora de donar objetos como en su compra. En este sentido, esta voluntaria de la AECC apunta que “incluso vienen responsables de anticuarios a interesarse porque muchos de los objetos que tenemos son de casas de personas mayores y que los herederos ya no quieren, y la verdad es que hay cosas muy buenas. Ahora mismo, lo más caro es una vajilla francesa de 190 euros, pero del resto tenemos productos con precios muy económicos”.

Por otra parte, Loli Goldar pone en valor el trabajo de los 40 voluntarios que participan este año en el mercadillo asegurando que “algunas personas tienen la sensación de que estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer, pero si supieran el trabajo que hay aquí... Tenemos que vaciar las cajas, limpiar todo lo que nos donan para ponerlo a la venta, despachar a los clientes, etc”.

Otra de las voluntarias implicadas en el rastrillo solidario de la AECC en Vigo es Loli González, quien de las 28 ediciones de la iniciativa ha estado presente en 25. En su caso, decidió aportar su grano de arena debido a que a su hermano le fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. En caja, Loli González explica que “la gente es muy solidaria, tenemos muchos clientes que ya son fijos y vienen todos los años a comprar algún detallito y a colaborar con la asociación”.

Las instalaciones permanecerán abiertas hasta finales de enero y las personas que las visiten podrán comprar regalos navideños o artículos de decoración, entre otros, a muy buen precio. En cuanto a las donaciones, desde la AECC de Vigo indicaron que en esta edición “no se recogerán ropa, complementos textiles, zapatos, juguetes ni enciclopedias”. En la nueva campaña participan un total de 40 voluntarios que permanecen en el mercadillo todas las semanas, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a sábado.