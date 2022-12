El Concello pide más datos de la estación de bus e insta a cumplir el plan de tráfico

A falta de dos días para que se ponga en marcha la nueva estación de autobuses de Vialia, confirmada su apertura para este sábado, Concello y Xunta continúan sus discrepancias y cruces de acusaciones. El concejal de Fomento, Javier Pardo, indicó que el gobierno local echa en falta “información necesaria sobre el número de rutas y paradas”, advirtió que no permitirá que se colapse el tráfico de la ciudad y mostró la “disponibilidad total” desde Praza do Rei para celebrar una reunión entre técnicos municipales y autonómicos. La delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, no entiende que hable de coordinación porque el gobierno gallego, asegura, “sigue esperando respuesta a las cartas remitidas en junio y julio”.

Pardo destacó en varias ocasiones que la competencia de tráfico es “exclusivamente municipal” y las normas al respecto son “de cumplimiento obligado para toda la ciudadanía, sea de Vigo o no”. “Durante la Navidad, como es sabido, hay un plan de tráfico específico que contempla la peatonalización y semipeatonalización de varias zonas de la ciudad [también señala la prohibición de circular vehículos de masa máxima superior a 10.000 kg por la ciudad entre las 8.00 y las 22.00 horas sin autorización especial]. Se multará a quien incumpla la norma. El plan fue puesto en conocimiento del púbico antes del encendido de las luces y se publicó en la página web del Concello a mediados de noviembre”, indicó antes de señalar que “no está completa la información” enviada por la Xunta el 5 de diciembre: “No incluye justificaciones de demanda para las propuestas de nuevas paradas y no se recibe ninguna encuesta de origen-destino, plan de movilidad ni nada similar. No permitiremos que colapse el tráfico de la ciudad”. La estación intermodal de buses contará con nueve corredores que crucen la ciudad El concejal socialista anotó que “no puede ser que las líneas accedan a la estación de autobuses dañando severamente el tráfico en una zona tan sensible” como el eje Gran Vía-Urzáiz-Lepanto. “No puede suceder que 350 autobuses estén transitando en una zona tan sensible al tráfico. Eso no puede suceder, no lo permitirá el Concello”, argumentó, a la vez que manifestó que, “si la Xunta quiere implantar nuevas paradas, debe solicitarlas para que el Concello pueda analizarlas y decidir al respecto en función del tráfico de la ciudad”. “Esto no tiene nada que ver eso con el traslado de la nueva estación. La puesta en funcionamiento de la nueva estación bajo ningún concepto puede significar un empeoramiento del tráfico de la ciudad. Al contrario, está pensada para ayudar al tráfico y descongestionar quitar movilidad pesada del centro. Por eso se emplaza en el acceso de la AP-9”, apostilló. “Estudiaremos los casos concretos de viajes o itinerarios que no puedan hacerse por la autopista, pero hay que estudiarlo en función del tráfico, horarios, de cómo serán las situaciones de tráfico en la ciudad en cada punto. Hay que hacer un estudio. Si la Xunta quiere poner en marcha nuevas paradas, que lo solicite, no tiene que ver con el traslado. Cualquier parada hay que aportar el estudio de detalle de frecuencias, número de viajes, la demanda, justificar la necesidad con datos. El Concello está encantado de colaborar, ofrecemos toda la cooperación, pero lo lógico es que la Xunta se sienta con el Concello para comunicar la propuesta de rutas y analizar la influencia del tráfico”, destacó. Así quedará el mapa de rutas de los buses en Vigo tras la inauguración de la estación de Urzáiz Fernández-Tapias criticó la “oposición vergonzosa” del gobierno local, al que acusó de “pretender dejar a los ciudadanos sin un servicio vital”. “Seguirá mintiendo porque no quiere que abra la estación al ser una inversión de la Xunta, se desmonta su teoría de la conspiración y su estrategia de que no invertimos en Vigo”, añadió antes de apuntar que la Xunta “cumple con todos los requisitos legales”. “No consentimos amenazas y coacciones. Efectivamente, el problema de tráfico es suyo, precisamente, por la falta de planificación, y tiene la ciudad colapsada, por lo que tiene que buscar soluciones. Al contrario, como debería saber, los autobuses lo que hacen es retirar vehículos de las calles y mejorar la movilidad”, concretó. Autocares en el centro, un debate que ya se dio en A Coruña El acceso del transporte interurbano al centro de la ciudad generó debate hace años en A Coruña entre el Ayuntamiento y la Xunta. La Consellería de Ethel Vázquez defendió la entrada de autocares, como así se hace ahora con éxito. Se encontró con la oposición del equipo del alcalde Xulio Ferreiro y, especialmente, del grupo socialista, que auguraba colapsos, entre otros motivos, por la coincidencia con las rutas de los autobuses urbanos. Infraestruturas sostuvo en su momento que los servicios directos al centro de A Coruña reducirían los tiempos de transbordo y “disuadirán” a los usuarios de vehículos privados, lo que permitiría reducir los embotellamientos y la contaminación, así como atraer a residentes de municipios próximos a los comercios del centro. Puso el ejemplo de Santiago.