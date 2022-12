Un paso más hacia el gran objetivo del gobierno de Abel Caballero: que las islas Cíes sean Patrimonio de la Humanidad. El alcalde se volvió a reunir casi un mes después con el embajador de España ante la Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, para explicarle las razones que justifican el deseo del gobierno local y de la sociedad olívica, como apuntó el regidor: “Relanzamos la relación Cíes-Unesco”.

Caballero le entregó formalmente el resumen de “todo aquello realizado por el Concello en el ámbito de Cíes” para su valoración medioambiental, lo que significa el archipiélago, su reconocimiento social, las “docenas y docenas de miles de firmas de apoyo”, el respaldo de universidades –la de Santiago o Vigo– estudios científicos y las valoraciones de promotores de candidaturas de lugares a Patrimonio de la Humanidad que estuvieron en la urbe.

El alcalde avanzó que “habrá novedades pronto” al respecto de la candidatura “ganadora” de Cíes. “Estuvimos hablando de las posibilidades. Fue una conversación muy importante”, destacó Caballero después de poner en valor la posición de Uribes en relación a Vigo: “Debo recordar que fue un apoyo central para que el Gobierno se hiciera cargo de la Biblioteca del Estado en Vigo, que tendrá una inversión próxima a los 20 millones de euros. Se puso en marcha con él como ministro de Cultura. Ya está en la línea de uno de los grandes cooperadores de la ciudad. Le agradezco muchísimo su disposición a estar siempre al lado de Vigo”, anotó.

El regidor criticó el “bloqueo” de la Xunta al reconocimiento de Cíes como Patrimonio de la Humanidad, ya que “presentó una candidatura mentirosa con el objetivo de que Vigo no tenga reconocimiento de la Unesco”, indicó al respecto de la iniciativa autonómica, que incluyó no solo Cíes, sino el conjunto de las Illas Atlánticas, incluyendo a Ons, cuyos vecinos están en contra de recibir la distinción. “El de Cíes es un proyecto ganador. La Xunta hundió la candidatura de Ribeira Sacra, fueron tan negados y negligentes, que la hundieron, y tiene que empezar de cero. Mejor que no toquen Cíes, todo lo que toca la Xunta lo hunde”, lamentó.

Las acciones municipales en favor de esta meta se reúnen en la web ciespatrimonio.vigo.org/es/. El Ayuntamiento emprende las acciones necesarias para la inclusión de las islas Cíes como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2012. Desde sus inicios, y dado que así lo exige entidad internacional, se dotó al proceso de un carácter eminentemente participativo, incorporando a agentes del ámbito social, económico y académico. “Solo de esta manera podemos abordar el proyecto de las Cíes hacia la inclusión en el listado de bienes Patrimonio Mundial de la Unesco, de forma íntegra, dimensionada y rigurosa”, defiende el Concello vigués.

Bajo esta perspectiva y enfoque de trabajo, se diseñó un programa de actuaciones que está siendo ejecutado directamente por el Equipo de Coordinación de la candidatura y que implica de manera transversal a todas las áreas de trabajo de la corporación local.