En busca del flechazo universitario

No es irreversible pero será una decisión que marque su futuro, al menos, el más inmediato. La elección de carrera no es fácil y no todos los estudiantes de 2º de Bachillerato sienten un flechazo inmediato. Así que, a seis meses de la temida selectividad, cualquier ayuda es buena y el Salón Unitour, organizado por la consultora Círculo Formación, supone una oportunidad para reafirmarse en las preferencias o conocer nuevas opciones.

El Auditorio Mar de Vigo acogió un año más esta feria de orientación universitaria, que contó con la presencia de stands de una treintena de centros, entre ellos, las tres universidades gallegas, así como de las empresas de alojamiento Resa y Yugo y de Unidream, el programa de la Fundación Endesa para becar a estudiantes que quieren formarse en el extranjero. Los estudiantes pudieron conocer un amplio catálogo de carreras, no solo la oferta más generalista de varias universidades españolas, sino también los títulos de varias escuelas de negocios, el de aviación de Canavia, el de dirección hotelera de Les Roches o los relacionados con disciplinas artísticas como los de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña Entre los futuros universitarios, el grado de Criminología ha ido ganando terreno a los más tradicionales en los últimos años y es la primera opción de varios alumnos que ayer hablaron con FARO. “Tengo dudas de lo que haré, pero me parece interesante”, comentaba Alejandro Amoedo, de Carmelitas. Lucía Villamarín, del colegio Miralba, también quiere estudiar esta carrera y Antía Q. Garrido, del IES Pedro Floriani, lo ha descartado por razones de altura. “Para trabajar en la Policía tienes que superar las pruebas físicas y yo soy más baja de lo que piden. Así que mi idea es estudiar Derecho en el campus de Vigo y ser fiscal de lo penal”, comentaba. Tanto ella como sus compañeros del instituto redondelano valoraban positivamente el salón: “Es muy interesante. Aquí te encuentras a las universidades y no tienes que ir buscando información de web en web. Y también puedes hacer preguntas cara a cara. Aún teniéndolo claro te ayuda a ver qué te conviene más”. A Eva Rodríguez le gustaría estudiar Educación Primaria o Infantil en Pontevedra, Unai quiere matricularse en Física en Santiago y continuar sus estudios en Oxford “si puede ser” y Lucía Rolo se debate entre hacer una carrera científica –Física y Matemáticas– o relacionada con su pasión por el arte, porque estudia flauta y también dibuja. “Ayudar a la gente” es la razón por la que a Carmen Castelo, del Colegio Miralba, quiere estudiar Medicina, mientras que María Domínguez piensa matricularse en Psicología y convertirse después en policía nacional, algo que le ha llamado la atención “desde pequeña”. "Agobiadas" por la ABAU Alba Basalto se decanta por Farmacia y Fabiana Campos quiere estudiar Comunicación Audiovisual porque le gustan el cine y la fotografía. A ella le atrae trabajar fuera de España, pero sus compañeras preferirían quedarse en Galicia. “Ya estamos un poco agobiadas por la ABAU, escuchamos mucho esa palabra. Y además las medias de Bachillerato también son muy importantes”, apuntaban ayer. “Son pocos los estudiantes que tienen claro a estas alturas qué carrera van a elegir”, reconocían varios alumnos de Carmelitas. Y Martín Pérez es “un caso excepcional” porque está muy enfocado a estudiar Ingeniería Naval y Oceánica en Madrid. Su compañera Silvia Iglesias tiene Bellas Artes y Psicología en su lista de preferencias y ayer echaba de menos la presencia de más universidades públicas. A Gabriel Costas le gustan varias carreras como la de Biología, pero también valora la Formación Profesional. Una posibilidad que Alberto Gómez tiene ya más clara: “Vine a la feria a ver qué posibilidades hay, pero me convence más hacer un ciclo de fabricación mecánica”. En su decisión final pesarán tanto la vocación como las salidas profesionales y están dispuestos a trabajar fuera de España: “No lo descartamos, aquí las cosas están mal y fuera hay más oportunidades”.