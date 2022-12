Los 101 años de la jesuitina Ana María y su último libro

¡Ana María Fernández del Riego presenta hoy en Vigo su último libro Con los pies en el suelo! Dicho así podría ser algo normal pero si os digo que Ana María tiene 101 años, que es hermana de “don Paco”, al que este año se le dedica el Día das Letras Galegas, y que es una religiosa de las Hijas de Jesús (jesuitinas), ya es otra cosa. El libro lo presenta a las 19 horas en el que fue su colegio mucho tiempo, las Jesuitinas, y con ella estará el director de la editorial Agoeiro que lo publica, Jorge Alonso, la del colegio, Beatriz Tenorio, el obispo Luis Fiuza y, claro, ella misma... pero en vídeo desde Granada porque por su edad no está para viajes. Allá la enviaron desde Vigo cuando sus años exigían más descanso. Conozco bien la vida de Ana María porque hace varios años le hice sus memorias para FARO, y ya me sorprendió que me recibiera en su habitación con dos o tres ordenadores para su uso. La suya no fue una vida normal porque estuvo en la China de Mao y le vio llegar a Pekín tras la Larga Marcha, después estuvo en años muy difíciles para la Iglesia en Filipinas... Ya quedan pocos testimonios directos de tal calibre.

Las ilustraciones de Patricia Otro libro se presenta hoy (19.30) y nada tiene que ver con Ana María tanto su trama bajo el título New York is the Thing, un recorrido ilustrado por New York, ni su autora, que es la ilustradora madrileña allí asentada hace 5 años Patricia Bolaños. La jesuitina Ana María trabaja para Dios y trata en su libro, seguro, cosas de Dios y el hombre pero Patricia trabaja para revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Esquirre o Elle y solo trata del hombre a través de sus dibujos con personajes de New York que elige. Me encantan las ilustraciones de Patricia, cuyo libro traen los chachachaleros de Chachacha Estudio a su galería Maraca (Dr. Cadaval, 12). Advierto que es la primera de una serie de celebraciones por su primer aniversario. El jueves, Inauguración de la expo Te como el papiloma de Manuel Donada, ilustrador, diseñador gráfico... El 21, el libro Yo vivo de Lúa Mosquetera... El 22, Son da cidade, de Pablo. Y aún hay más. Y el cómic vigués con Strada Pero ¿acaso voy a hablar de los ilustradores foráneos que traen los chachachaleros maracaibos y voy a olvidarme de los nuestros que trajo la viguesa editorial Elvira? Ni de coña. Ayer se presentó en la escuela de Diseño Aula D un cómic por capítulos coleccionables con el que quieren revolucionar el mundo comiquero de la ciudad: Lucio Strada. Los autores, Iago Losada y Alberto M. Soto, no viven en New York sino en Vigo, los dos son de la cosecha de 1985 y los dos tienen su currículum, uno más que otro, pero se unen creando este personaje, Lucio Strada, una historia de 12 capítulos que sobre una ciudad como Vigo aunque se llame de otro modo.