La Policía ya presenta una de cada cuatro denuncias por violencia de género en Vigo

El único órgano judicial especializado en materia de violencia de género de Vigo recibió a lo largo de este tercer trimestre de año un total de 249 denuncias de mujeres por malos tratos de sus cónyuges o ex parejas. La cifra es sensiblemente similar a la del años anteriores en este mismo periodo, no así la forma en la que estos procedimientos han llegado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1. Y es que una de cada cuatro denuncias fueron presentadas por intervención directa policial, es decir, de oficio por parte de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Local, etc. ), según los datos estadísticos hechos públicos ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este porcentaje representa el 25% del total de los expedientes incoados –concretamente 64– si bien la denuncia de la propia víctima sigue imponiéndose en 176 casos. Completan las denuncias los sanitarios con los partes de lesiones presentados directamente en el juzgado (3) y familiares de la víctima, con otras tres denuncias. Este dato llama poderosamente la atención cuando se compara con años anteriores. En 2021, también entre los meses de julio y septiembre, no se presentó ninguna denuncia por intervención policial, al igual que en 2014, mientras en 2019 la cifra solo representó el 3,5% del total de procedimientos. Este vuelco en el balance judicial muestra el esfuerzo y lucha policial en pro de erradicar la violencia de género, una lacra que si bien en el partido judicial de Vigo se redujo con respecto a otros años, todavía deja un reguero de casi tres denuncias diarias. Además, durante esos tres meses se incoaron ante el juzgado de violencia sobre la mujer 77 órdenes y medidas de protección de la víctima, un 12 % más que en las mismas fechas de 2021, cuando se demandaron 63. De ellas, fueron acordadas 38 y rechazadas la otra mitad. En cuando a la tramitación de la causa, la falta de pruebas motiva el archivo previo a juicio de más del 40% de las denuncias que se presentan. Eso sí, una vez enjuiciado, el acusado acaba condenado en prácticamente la totalidad de los casos: un 89,4% Menores Los datos relativos a las medidas civiles dictadas por este órgano vigués para proteger a los hijos de las víctimas –que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia hace un año–, muestran que entre julio y septiembre, la magistrada solo dictó una medida de suspensión del régimen de visitas a un menor, frente a las 37 dictadas por el resto de órgano gallegos, 13 solo en A Coruña. También el juzgado herculino especializado en materia de violencia de género (en Galicia solo Vigo y A Coruña lo tienen) decretó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos menores así como ordenó una prestación de alimentos en 14 y 16 ocasiones respectivamente, frente a ninguna por el juzgado de vigués. Claves 1 Vigo registra casi 3 denuncias diarias A lo largo del tercer trimestre de este 2022, el juzgado de Violencia recibió 249 denuncias, lo que implica casi tres casos de malos tratos al día. 2 Un 50% de órdenes de protección El porcentaje de órdenes de protección admitidas es del 50%; de las 77 incoadas se aceptaron 39. 3 Protección a los hijos de la víctima El Juzgado solo suspendió el régimen de visitas a un denunciado por malos tratos. En A Coruña fueron 13.