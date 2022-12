Una estafa a través de Facebook en la venta de entradas del festival “NOS Alive” de Lisboa llegó este martes a juicio en Vigo. El fraude ocurrió en 2016 y el afectado, Jorge Rodríguez Novoa, natural de Ourense y vecino de la ciudad olívica, compró tres abonos por 420 euros. Pero los pases nunca llegaron.

“Tenía tantas ganas de ir al festival que no sospeché nada, pero al final me di cuenta de que me la habían colado; ya recuperé prácticamente todo el dinero a través de Western Union, que me lo reintegró, pero seguí adelante con la denuncia porque con estas estafas hay que llegar hasta el final”, afirma el joven.

El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. La acusada es una mujer mayor que afronta dos años y un día de prisión y que la Policía Nacional sospecha que actuó como “mulera” para otras personas a cambio de una comisión. El dinero de las entradas fue transferido a su nombre y fue ella la que acudió a una oficina de Western Union en Lisboa para retirar la cuantía enviada por la víctima.

"Me metió prisa"

El perjudicado, además, abonó 20 euros en concepto de coste de la transferencia del dinero para la operación de adquisición de los abonos. El “NOS Alive”, un conocido festival, se celebró en aquel 2016 los días 7, 8 y 9 de julio y entre los artistas que tocaron en aquella edición se encontraban The Chemical Brothers, Radiohead, Arcade Fire o Vetusta Morla.

El perjudicado no había conseguido los abonos y, al encontrar una página en Facebook que vendía entradas para el festival, contactó a través del Messenger de dicha red social con el vendedor, una persona que se identificó como un varón, pensando que todo era lícito. “Le trasladé que me interesaban los abonos y él me metió prisa, diciendo que había más gente interesada”, recuerda Jorge Rodríguez, que empezó a desconfiar cuando, pasado el tiempo, los abonos no llegaban y su interlocutor en Facebook le daba largas. Finalmente, ante la evidencia de que había sido estafado, presentó la denuncia que ahora, más de seis años después, llega a juicio tras haberse suspendido la vista en varias ocasiones con anterioridad.