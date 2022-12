O calendario da área de Normalización Lingüística da UVigo para 2023 conta cos deseños do ilustrador e humorista gráfico Luis Davila para denunciar os prexuizos que todavía persisten sobre o uso do galego no ámbito universitario. Davila xa fora o encargado de ilustrar o almanaque de 2017 que funcionou “de xeito magnífico”, destaca la vicerrectora Susana Reboreda.