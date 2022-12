El agosto de alquiler en Val Miñor, ¿más caro que en París?

¿Veranear en el Val Miñor en agosto es más caro que en Roma, París o Hawai? Propongo ese estudio a quien tenga tiempo y ganas pero adelanto que a un amigo mío de opinión muy solvente, que vive lejos, jubilado como periodista aunque en otra tarea de alta responsabilidad, hizo un estudio comparativo en Airbnb. ¿Su conclusión? A él le demostró que el Val Miñor es de los más caros (por no decir el más) para veranear en agosto. Buscó un apartamento del 1 al 31 de agosto para cuatro personas (tres adultos y un niño) en lugares tan turísticos como Barbados, Berlín, Gran Canaria, Honolulú, Islas Fiji, Marbella, Nueva York, San Sebastián, París, Roma Hawai... Lo hizo, quede claro, entre las primeras opciones que te salen en varios portales (Idealista, Fotocasa, Trip Advisor...) cuando pones el lugar a donde quieres ir para el 1 al 31 de agosto de 2022, cuatro personas. Aparte de que en Booking avisan de que un 95 por ciento ya no están disponibles en Nigrán, los resultados de esa primera búsqueda con ese sistema dan más caro al Val Miñor que Roma, París o Hawai, por no hablar de los otros lugares citados, lo cual puede tener matices pero no me digáis que no merece un estudio más a fondo solo por curiosidad. ¡Éche boa!

Adiós a Armando, el timonel Primero se nos fue su hermano gemelo tan querido, Alvarito, masajista del Celta muchos años, y ahora Armando González González, al que cuando yo entré en la sección de Remo del Club Náutico, allá por mi adolescencia, veía como gran timonel de aquella tripulación de mis mayores que habían sido olímpicos en Roma: Modesto Chillón, Valtierra, José Luis Méndez “Guirgui” y Franco Cobas. Solo queda este último. En realidad yo a Armando lo veía ya de niño de aquí para allá por el barrio viejo y sabía (y Franco me lo confirmó) que la familia vivía en una gran casona en Policarpo Sanz, un piso enorme que tenía una gran galería a esta calle y balcones por el otro lado a Marqués de Valladares, justo frente a la antigua Cristalería La Belga, donde los espejos en que nos reíamos de pequeñajos. El padre de Alvarito y Armando tenía un bar ahí por el edificio Rubira, el Colón, y ambos hermanos eran indistinguibles cuando iban con el uniforme de Marina en la mili. Podían intercambiar novias sin que se enteraran. Sé por Franco que al volver de las Olimpiadas de 1960 tanto él como Méndez emigraron a Francia con contrato de trabajo aunque volvieron a los dos años y después Armando entró en la fábrica Álvarez e Hijos donde llegó a ser Inspector de Sucursales y se pasó media vida por todas las sucursales de Álvarez de toda España, que eran muchas, hasta su jubilación. Adiós al querido Armando también.