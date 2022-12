El arte nutre el mercado de O Calvario

A la hora del vermú, el bullicio en el interior del mercado es similar al de cualquier otro fin de semana. Sin embargo, en los expositores de La Gallega, de Pescadería Chata o Manolo, el producto de venta es completamente diferente al habitual y también los olores se han transformado radicalmente. El pescado y el marisco han dejado paso a bonitas ilustraciones que copan todo un puesto de venta, a originales cerámicas, a prendas de ropa serigrafiadas, a bisutería artesanal especialmente creativa, a complementos hechos a mano con materiales reciclados y a diseños decorativos de macramé, entre otros.

Unos 60 artistas procedentes de distintos puntos de Galicia tomaron ayer el mercado de O Calvario para acercar sus creaciones al barrio vigués y a la ciudad olívica en el marco de una nueva edición del “Mercado da Arte”, en versión navideña. La iniciativa, organizada por la firma “No Todo El Pescado Está Vendido”, volvió a inundar de arte y talento el emblemático edificio de O Calvario y, una vez más, volvió a ser un éxito rotundo, porque durante prácticamente toda la jornada gozó de gran afluencia.

En uno de los primeros expositores, tras cruzar la entrada principal, se encuentran Paula Bernad y Sabela Carballo, ceramista e ilustradora, respectivamente. Mientras están pendientes de las personas que se interesan por sus piezas y láminas, cuentan que el “Mercado da Arte do Nadal” les parece “unha proposta marabillosa que permite dar visibilidade a artistas emerxentes, que non teñen aínda un nome feito, e desta forma poden amosar o seu traballo e a súa obra, por exemplo, máis aló das redes sociais. Ademais, co Nadal tan próximo, é unha boa época para mercar agasallos e dá a posibilidade de que moita xente que non atoparías habitualmente vexa as túas creacións”, señala Paula Bernad. Ella es la creadora de la marca “Pau do Mar”, a través de la cual confecciona piezas cerámicas en las que integra palos que arrastran las mareas y encuentra en las playas gallegas.

A su lado, Sabela Carballo explica que ella combina en sus ilustraciones técnicas mixtas, añadiendo versos de autoras y autores gallegos e indica que casi siempre se inspira en mujeres a la hora de plasmar sus bocetos sobre el papel. Esta creadora apunta que “esta iniciativa, nunha cidade como Vigo, é básica, porque supón dispoñer dun espazo no que convidar a moitos artistas para que expoñan a súa obra, a prezos asequibles cos que achegar a arte á xente, e dar a oportunidade ás persoas que estamos comezando. É unha forma de crear unha cultura alternativa; facelo no mercado é unha forma de achegar a arte a todo o barrio, porque seguramente persoas que nunca foron a una galería de arte, poden achegarse e atoparse pezas que poderían estar perfectamente neses espazos artísticos. É unha iniciativa preciosa, a verdade, e como participante é moi interesante poder amosar a túa obra”.

É unha iniciativa moi chula e os proxectos están moi ben seleccionados

Al fondo del mercado, en otro expositor artístico, Helga Filgueiras y Antía Orjales dejan clara la filosofía de su marca con un cuadro en el que se lee: “Rescata, reutiliza, recicla”. Se han desplazado a Vigo desde Ferrol solo porque “nos falaron moi ben deste mercado”, afirman, mientras comentan que lo suyo es “a reciclaxe creativa”. Echando mano de prendas o tejidos en desuso o que acabarían por convertirse en un residuo, estas dos jóvenes le dan “unha volta” comprando accesorios en mercerías y comercios locales y confeccionando complementos como bolsos, carteras o riñoneras.

Para las creadoras de “Longa Vida Handmade”, disponer de un espacio de muestra como el “Mercado da Arte de Nadal” es una experiencia muy positiva porque, en su opinión, “a xente achégase aos teus produtos artesáns e poden coñecer máis de preto o traballo que dá coselos, podes contar como é o proceso, explicar a túa filosofía e, desta forma, empatizan moito mellor porque coñecen á persoa que está detrás. Cremos que esta iniciativa é moi chula porque está moi ben pensada e os proxectos moi ben seleccionados”.