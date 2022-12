Aplausos a la nueva promoción de talento musical

El auditorio del Conservatorio Superior de Música acogió ayer por la tarde la entrega de premios y el concierto de los ganadores del XI Concurso de Corda “Cidade de Vigo”, en el que durante cuatro días participaron 81 promesas de España y Portugal.

El certamen, organizado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda (AGIC), se ha convertido en una cita musical ineludible en la Península y cuenta con el apoyo del Concello, la Diputación y la Xunta, así como con el patrocinio de Ibercisa Deck Machinery.

Al acto de ayer asistieron el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y la delegada territoria. Marta Fernández-Tapias.

La presidenta de AGIC, Elizabeth Taylor, destacó el alto nivel de los participantes, así como el trabajo y dedicación del jurado presidido por Maximino Zumalave. Y también puso en valor el papel de los padres y profesores por su implicación y dedicación: “Os deseamos mucha felicidad escuchando a vuestros hijos tocando con las grandes orquestas en el futuro. Celebraremos vuestro éxito siempre”.

Ganadores por categorías

La madrileña María Hernández Vera se impuso como ganadora en la máxima categoría de violín (D) , mientras que en la C el primer premio fue para Ignacio Navarro Harsulescu y en la B lo recibió Anxo Gómez Piñeiro, de A Coruña.

Además, en la modalidad A de violín el primer premio ex aequo recayó en Inés Dupont Gil y Sofía Rodríguez Rodríguez.

En la categoría de contrabajo, el jurado otorgó un segundo premio al valenciano Salvador Martínez Ramada.

En la máxima categoría de viola (D), Pablo Nieto López recibió la mención de honor y Andrea Fages Saiz logró el segundo premio en categoría C.

En violonchelo D, el coruñés Pablo Manuel Teijeiro Galdo obtuvo la mención de honor y en C el primer premio ex aequo fue para Lucelia Catarina Martins da Cruz y Martina Armengol Tort. Por su parte, María Almeida Castro logró el 1º premio en la B y en A las ganadoras ex aequo fueron Marina García Lee y Sofía Manchado Chamizo.