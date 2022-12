Reducir la velocidad media de los vehículos en las calles de Vigo para incrementar la seguridad (tanto en el centro como en las parroquias) es una de las máximas de la Concejalía de Tráfico desde hace años. La reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor el año pasado y que obligó a bajar todavía más los límites de velocidad supuso otro plus para los técnicos municipales. Nuevos radares, nueva señalización y una larga lista de medidas que ya se venían implementando y que ahora se refuerzan todavía más.

En las próximas semanas el Concello de Vigo forzará (literalmente) a los conductores a pisar el freno en otras 32 calles de la ciudad. La mayoría en el rural. ¿Cómo? A través de nuevos "lomos de asno" y pasos de peatones elevados.

La Concejalía de Tráfico asegura que reciben multitud de peticiones vecinales para tomar medidas que permitan reducir la velocidad de los conductores

La Concejalía de Tráfico acaba de licitar por casi 120.000 euros la creación de estos dos sistemas de calmado de tráfico. Según se justifica en la memoria, muchos de las zonas elegidas son a petición de los propios vecinos. "A redución de velocidade no viario municipal é motivo de numerosas solicitudes dirixidas á Área de Mobilidade e Seguridade, ademais, a raíz da aprobación do Decreto 970/2020 que modifica o Regulamento Xeral de Circulación, é necesario tomar medidas para o calmado do tráfico que repercuten nunha mellora dende o punto de vista da seguridade viaria", explican.

Las bandas reductoras de velocidad (plásticas) se cuentan ya por decenas en la ciudad de Vigo. También los pasos de peatones elevados. Los conocidos como "lomo de asno" son, en la práctica, badenes que se realizan con un recrecido del asfalto similar a los de los pasos de cebra, pero fuera de ellos.

Las calles en las que se pondrán nuevos "lomos de asno" y pasos de peatones elevados una vez se adjudique el contrato (el plazo de presentación de ofertas finaliza el 27 de diciembre) serán:

Pasos de peatones elevados

Lalín, 11. San Amaro, 19. Aguia con Becacina. Canteiros, 19. Marina Española con Rios. Falcoa, 37. Irmáns Misioneiros Pobres. Olimpia Valencia, 3.

Lomos de asno