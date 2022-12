Marta Lucio aspira a compaginar la dirección del Museo do Mar y la Alcaldía de Meis si resulta electa

La ejecutiva provincial del PP refrendó recientemente la propuesta de la junta local de Meis para que la actual directora del Museo do Mar de Vigo, Marta Lucio, sea la candidata a la Alcaldía de su municipio natal. El presidente provincial, Luis López, recordó al respecto que el PP ya ganó las elecciones municipales en 2019, pero insistió en la necesidad de trabajar para lograr la mayoría absoluta y recuperar el Concello, “sin depender de nadie”.

Uno de los principales motivos por los que Lucio ha aceptado ser candidata a la Alcaldía de Meis es porque “a una siempre le tira su tierra” y porque en la actualidad está ejerciendo como portavoz del PP local. En este sentido, indica que “mi objetivo, al estar en la oposición, es dar cuenta en los plenos de aquellas cuestiones que los vecinos y vecinas del municipio nos están trasladando por el abandono por parte del Ayuntamiento, y de cara a las elecciones municipales, nuestra prioridad es clara: No es ganar, es lograr la mayoría absoluta, porque ganar solo no nos sirve”.

A la pregunta de qué ocurriría con la dirección del Museo do Mar en caso de resultar electa en su municipio natal, Marta Lucio aseguró ayer a FARO que su idea es “seguir ejerciendo esa dirección, porque no solo me siento muy orgullosa de ella, sino que también me siento responsable, al mismo tiempo que asumiría la Alcaldía en mi municipio en caso de que los vecinos y las vecinas así lo eligieran. Ambas funciones serían perfectamente compatibles”.

Almuiña, ¿de vuelta a Baiona?

Uno de los hipotéticos movimientos más comentados en los foros políticos en las últimas semanas sería el regreso de Jesús Vázquez Almuiña, actual presidente del Puerto vigués y exconselleiro de Sanidade, como candidato popular a la Alcaldía de Baiona, donde ya ha gobernado con mayoría absoluta durante varias legislaturas consecutivas. Almuiña es el actual presidente del PP a nivel local pero desde su entorno niegan su vuelta a la política municipal. “Estamos elaborando una lista de posibles candidatos que luego elevaremos al PP provincial”, señalan fuentes del partido en Baiona, que apuntan que nadie en el PP, al menos de forma oficial, le ha pedido a Almuiña que se presente a las próximas elecciones.

La Villa Real es el único municipio del Miñor sin candidato o candidata popular confirmada para los comicios de mayo, y esa tardanza, explican desde el PP, es porque consideran viable recuperar la Alcaldía. Desde el PSOE, en cambio, dan por hecha la salida de Almuiña del Puerto. Es más, según los socialistas, el PP busca a la vez mejorar su resultado en Baiona y dejar libre la plaza portuaria para la candidata popular en Vigo y actual delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, para batallar desde allí contra Abel Caballero en las municipales ya de 2027 (dan por segura su derrota el próximo mes de mayo).