Adiós a Sergio Vidal, vigués de FARO y barrio de San Roque

Ya no podremos verle caminar con su parsimonia habitual, una mano en el bolsillo, hablarnos calmo, contarnos con gran memoria y salpimentar con ironía. Se nos fue Sergio Vidal Táboas al que tantos queríamos y que tanto tuvo que ver con la vida de este periódico como con la de esta ciudad en su vida cotidiana. Empezó a trabajar en FARO DE VIGO en el año 1962, los últimos 35 como Jefe de Circulación y Distribución y vivió activamente por tanto la implantación de las ediciones de Pontevedra, Arousa, Ourense y Morrazo, por no hablar de otras experiencias con las que le tocó lidiar en la evolución de FARO. Pero Sergio, además de su trayectoria profesional tan vinculada a esta casa hasta su jubilación en 2006, hizo memoria en la vida social de un Vigo en cambio. Gran aficionado al fútbol, socio del RC Celta, jugó como juvenil en varios equipos modestos, peleó en el campeonato de fútbol de empresas de los 70 y 80 y fue durante 17 años directivo del C.D. Silva. Supo ser vigués de fe desde su barrio y desde la Hermandad de devotos de San Roque, animando la fundación del Festival de Canciones dos Nosos Barrios. Pero antes que eso, fue un hombre entrañable y de grandes afectos cuya memoria mereció ser mejor aprovechada.

Más del balonmano vigués

No estuvo uno por no pertenecer a esa familia deportiva que veis arriba en la foto, pero sí Franco Cobas que nos cuenta que no faltaron las intensas emociones, anécdotas y alguna que otra lagrimita entre tan dilectos deportistas de alto nivel. De forma especial cuando se homenajeó a Castor Rodríguez, sargento y entrenador del Regimiento Murcia 42 que pese a su avanzada edad no quiso perderse tan entrañable acto. Caras conocidas y protagonistas de muchas hazañas por aquellas imposibles canchas de tierra y barro de antaño y también protagonismo en Primera División Nacional. Se rindió homenaje a muchos de ellos, Sardo, Gayoso, Ignacio, Alejandro, Carballada, Guimeráns, Suso Cabaleiro, Eloy Carnicero, Camiña, Picallo, Cabaleiro, Carrera, etc., y también un recuerdo al equipo “Cucudrulus”, de breve y rancia historia. Y varias féminas como Gisela, Carmiña y la árbitra olímpica Cristina Fernández, entre otras. Una reunión que finalizó con el agradecimiento de todos a Pepé Guisasola expresado en una placa que le hizo entrega Ignacio Núñez y que le dejó profundamente emocionado a este propulsor y gran protagonista de estas reuniones que alcanzan la tercera edición y la promesa de muchas más.