Dentro de la amalgama de cifras de inversión, atracciones, metros y ocupación hotelera que reinan en la Navidad de Vigo hay unas que trascienden por el factor humano que esconden. Doscientos mayores de quince residencias del área viguesa pudieron disfrutar este miércoles de las luces y adornos gracias a la iniciativa de la Central Radio Taxi y sus 35 conductores para la recuperación de esta iniciativa tras el parón obligado por la pandemia.

Era el caso de Dolores, nacida en calle Lepanto y que asegura que para ella “es maravilloso y es feliz” por poder ver la ciudad así. Junto a ella María Inés, vizcaína de Durango, que aseguró que “tiene mucho que contar en su casa porque si no se viene no se cree lo precioso que está”.

Todas ellas fueron recibidas dentro del árbol de Porta do Sol por el alcalde, Abel Caballero, quien aprovechó la ocasión para saludar a los centenares de personas congregadas a las 18:30 para cumplir el último ritual de la Navidad viguesa: ver el encendido diario del alumbrado a esa hora.

El regidor felicitó a los taxistas y voluntarios ya que “es extraordinario ver los ojos de ilusión que con tantos años se les ponen”, siendo similares a los de los niños.

De las 200 visitantes –con clara mayoría femenina– destacó que “todas quieren ver el árbol, sacar fotos y vivir la vida, que es lo que se hace aquí”.

Después de despedir a los participantes en la iniciativa se abrirían las puertas del árbol al público general, produciéndose una avalancha de decenas de personas reclamando un selfie con el regidor o el abeto lumínico de 35,5 metros.

El presidente de la cooperativa organizadora, Emilio Mosquera, no podía ocultar su satisfacción de ver la acogida de usuarios y ciudadanos en esta iniciativa que aunque comenzó en 2016, se ha ido “institucionalizando” poco a poco.

Numerosos taxistas se vistieron para la ocasión con trajes y gorros de Papá Noel antes de iniciar la ruta por las vías en las que circular no se convertía en un problema: Gran Vía –cuya iluminación está siendo de las más aplaudidas–, Beiramar, García Barbón o Teis.

Mientras los mayores regresaban a tiempo para cenar, centenares de niños, adolescentes y adultos seguían paseando por las principales calles del centro. Algunos de ellas harían cola hasta la medianoche para sacarse fotos en adornos como el carruaje de Policarpo Sanz, la casa de Papá Noel o la estrella fugaz. Todo por vivir la Navidad en la capital de las luces.