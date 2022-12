El tarifazo llega a los edificios públicos: el gasto eléctrico se cuadriplica en los últimos tres años

La imparable subida del megavatio que empezó hace ya más de dos años no solo está provocando auténticos quebraderos de cabeza tanto a familias como a empresas, que han visto como las facturas de la luz se les han disparado y en muchos casos no pueden hacer frente a ellas. Para cubrir los gastos energéticos de sus instalaciones, los organismos públicos no pagan facturas mensuales en función del consumo, como hacen los particulares, sino que adjudican contratos a las empresas eléctricas por un plazo determinado y con un importe que cubre los gastos de luz durante ese tiempo. Y esos contratos también se han visto afectados, como no podía ser de otra forma, por la enorme convulsión que se vive en el mercado eléctrico.