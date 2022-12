Un tratamiento contra la disfunción eréctil que ha acabado ante la Audiencia de Vigo. El litigio lo promovió un vigués que se sometió a una terapia en una clínica y que, al no prosperar la misma, reclamó en vía judicial la devolución de las cantidades pagadas así como una indemnización por daños morales de 5.630 euros. La demanda ha sido desestimada: los magistrados no ven ni mala praxis ni engaño por parte de los médicos. No había “promesa” de curación al 100% y además, el paciente tenía ya de base una patología previa, una diabetes mal controlada, que afecta al “sistema circulatorio” y que, por tanto, “influye” en la disfunción que sufre.

La demanda fue desestimada inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia 11 de Vigo y, tras recurrir el litigante, fue de nuevo rechazada por la Audiencia. El apelante alegaba que se sometió al proceso tras la promesa de “una efectiva mejoría”, pero que ésta fue “esporádica y momentánea”, únicamente visible en el momento de las inyecciones. No hubo una cura de su disfunción sexual sino que, dijo, recibió un “simple placebo”. Pero los magistrados, en coincidencia con lo argumentado por la clínica, desestiman el recurso. En primer lugar, porque sí hubo “un buen resultado inicial” de la impotencia sexual, si bien después se valoró que la técnica de autoaplicación de las inyecciones no era la adecuada y, habiendo obtenido resultados positivos a través de ondas de choque, la falta de control de la diabetes que sufría el hombre influyó “de manera importante” en la “ralentización” de los resultados esperados. Tampoco se le garantizó que el tratamiento tuviese un éxito del 100% o al menos muy elevado.