"Queremos poner más vuelos en Vigo; ahora mismo es nuestro mercado más importante"

Pocos la conocían cuando aterrizó por primera vez en Vigo en 2018. Peinador fue el aeropuerto elegido por la aerolínea canaria Binter para dar un salto de gigante en su política de expansión y empezar a conectar el archipiélago con la Península Ibérica. Empezó volando solo dos días a la semana a Las Palmas y este lunes comenzará ya a tener vuelos a diario a Canarias (cuatro jornadas a Gran Canaria y tres a Tenerife). Pese a este rápido crecimiento, creen que todavía tienen margen para más.

Aterrizaron en la Península a través de Vigo y no han dejado de crecer hasta llegar a un vuelo anual y diario con Canarias ¿Tienen más planes para Peinador?

Las rutas de Vigo (Gran Canaria y Tenerife) ahora mismo son el mercado más importante en volumen de pasajeros. Queremos seguir consolidándonos y convertirnos en una de las aerolíneas de referencia.

"Queremos seguir reforzándonos en Vigo y ser una de las aerolíneas de referencia"

Ya operan a Las Palmas en A Coruña también. ¿Contemplan entrar en Santiago?

No, al menos a corto plazo Santiago no está dentro de nuestros planes. Pero sí queremos seguir trabajando A Coruña y, por supuesto, seguir reforzándonos en Vigo. Queremos ofrecer más conveniencia al cliente de Vigo y su área.

"Lo ideal sería tener vuelos diarios con Las Palmas y vuelos diarios con Tenerife"

¿Cómo puede traducirse eso?

Ofreciendo más frecuencias.

Acaban de llegar al vuelo diario. ¿Se plantean más frecuencias a corto plazo?

La idea de momento es mantener todo lo que tenemos. A menos no vamos a ir. La limitación que tenemos ahora para poder volar más es un tema de flota de aviones y porque siempre tenemos uno parado por si hay algún problema (con otra aeronave) y no perjudicar a los pasajeros. Eso nos condiciona. Si lo pudiésemos operar probablemente podríamos haber aumentado ya la oferta.

¿Cómo? ¿Nuevo destinos? ¿Más vuelos en los actuales?

Un objetivo nuestro a medio plazo, que sería lo ideal, sería tener vuelos diarios con Las Palmas y vuelos diarios con Tenerife. Vigo, junto con Palma, creemos que es un mercado que nos permitiría todavía tener más oferta.

Acaban de llegar al vuelo diario y anunciado la incorporación de cinco nuevas aeronaves. ¿Se plantean más frecuencias a corto plazo?

La idea de momento es mantener todo lo que tenemos. A menos no vamos a ir. Sobre los nuevos aviones, la previsión inicial es que puedan empezar en el primer trimestre de 2024. Las rutas concretas aún no están planteadas, pero estarán en aquellos destinos que tengan mayor rentabilidad, y entre ellos puede estar sin lugar a dudas Galicia, porque está funcionando como un buen mercado.

¿Solo es una cuestión de ampliación de flota?

Necesitamos también activar más el pasajero con origen en Vigo.

"Siete de cada diez pasajeros son de origen canario"

Atraen más canarios hacia Vigo que a la inversa...

Sí, en estas rutas siete de cada diez pasajeros son de origen canario. Si consiguiésemos activar el pasajero con origen en Vigo, probablemente se justificasen más frecuencias.

¿Están trabajando en ello?

Sí, queremos aumentar la notoriedad aquí y estamos ya llevando a cabo estrategias comerciales para captar clientes para que seamos más conocidos en esta región. Esa es para nosotros la clave. Que la gente cuando busque un viaje a Canarias piense en Binter.

¿Seguirán ofreciendo gratis el vuelo de conexión entre Las Palmas y Tenerife al resto de islas?

Sí, lo mantenemos. Es otro factor diferencial fundamental.

"La ruta de Vigo es la que mejores ocupaciones tiene para diciembre"

¿Está muy marcada la estacionalidad en las rutas de Vigo?

Menos que en otras. En Vigo hemos comprobado que hay un pasajero más de todo el año que se desplaza sobre todo por temas de trabajo y visitar familiares y amigos. Hay además muchas personas que tienen la residencia canaria y que por motivos de trabajo pasan semanas en Vigo. Y es un pasajero que se mueve prácticamente todo el año. De hecho, ahora es la ruta que mejores ocupaciones tiene para diciembre.

Tendrán algo que ver las luces de Navidad...

Puede ser [risas].

Acaban de abrir la conectividad internacional en la ruta de Vigo con enlaces hacia Dakar o Nuakchot. ¿Ofrecerán más destinos?

Lo estamos intentando. Muchos de los vuelos con África se están haciendo ya en horario nocturno para permitir que los dos sentidos conecten con toda la red de Binter.

¿El establecimiento de Binter en una ciudad no depende de ayudas públicas locales?

No depende de ello, pero sí contamos en algunos casos con apoyos de marketing a través de concursos públicos que hemos ganado. Cantabria, A Coruña...

¿Y en Vigo?

No, pero nos vendría fantástico. Siempre ayuda para reforzar las frecuencias. Pero no somos como alguna otra aerolínea que si no hay ayudas no operamos. Las rutas deben justificarse de forma natural porque hay una demanda, pero evidentemente a nadie le amarga un dulce.

Las tarifas de Binter están por encima de las low cost ¿Entiende que el viajero gallego pueda considerarlas caras?

Caro o barato es algo relativo. Nosotros ofrecemos la mejor relación-calidad precio. Y para que esta ratio sea alta, podemos bajar el precio o subir la calidad. Nosotros hemos apostado por lo último.

"Nuestros clientes no nos dicen que seamos caros"

¿En qué se traduce eso para el pasajero?

Primero, tener un vuelo cercano al aeropuerto donde vive. La cercanía es fundamental. Segundo, un avión diferente, moderno, cómodo, sin problemas para pelearte con si te dejan o no subir la maleta de mano; amabilidad y trato, que es algo que se ha perdido un poco en lo modelos low cost; aperitivo gourmet incluido... Y ofrecemos todos las conexiones al resto de islas gratis. Eso es un lujo. Porque casi siempre tienes conexión entre media hora o una hora más tarde. Nuestros clientes no nos dicen que seamos caros. A mayores, estamos continuamente con campañas de rebaja de precios.