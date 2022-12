Hoy me llegan a Vigo ocho salmantinos, gastrónomos consumados, de cuyo itinerario soy responsable. ¡Pardiez con los Castilla Brothers, Ángel, Julia (Luisi en la intimidad), Fermín y Lourdes! Hoy les recibo para comer en La Comidilla porque son amigos de su ama, Natalia Rodríguez, pero para cenar me pidieron una mariscada sin contemplaciones y, para que no nos arda el bolsillo, la hago en mi casa y ya tengo apalabradas las mejores piezas que hallar pueda, sean nécoras, centollos, cigalas, percebes o demás familia. Me han pedido para el domingo un restaurante junto al mar y les he cogido la mejor mesa, esquinera, del Timón.2.0 tras hablar con David del Río, boss del asunto. Me pidieron un paseo en barco y, como no tengo ni falta que me hace, tengo reservadas para el domingo noche ocho plazas a la Naviera Mar de Ons en su Barco do Nadal, uno de sus catamaranes más grandes, el Mar de Vigo, con más de 52.000 luces microled, totalmente decorada con motivos navideños, más de 15 árboles en su interior, música y bar a bordo ¡y con un Papa Noel y un paje real para el niño, Angelito, que llevamos con nosotros para ver Vigo de noche desde el agua!

La nueva plaza de Vigo Brilla hermoso Vigo con su lucerío y su nueva Puerta del Sol se ha convertido en una acogedora plaza con sus terrazas. No es la veneciana de San Marcos, ni la checa Staromestké Namesti, ni la Plaza de España de Roma, ni siquiera la Mayor de Madrid pero es la nuestra y se ha convertido en escenario del encuentro ciudadano. Ese inmenso molote que obstaculiza la mirada, levantado en un extremo por culpa del acceso subterráneo de vehículos, se ha hecho más leve con la decoración vegetal, hasta el punto de convertirse en el Picadilly Circus vigués. Las obras aún no finalizadas en la calle Carral, han sido convenientemente disimuladas también por la vía vegetal. Solo al principio de Elduayen un edificio en obras muestra su vieja fachada y avergüenza la mirada, algo subsanable si lo recubrieran con un panel como el de la Plaza de la Constitución. ¡A ver, concejalía de Panxoliñas! Y el Palacio de la Oliva Odio las inauguraciones así que me fui el jueves noche, un día antes del bautizo público, a tomar una copa con Pepín Estrada al Palacio de la Oliva. Espectacular, aunque ya me lo había advertido Carlos Viqueira, decorador, o Carlos Veleiro, actor y presentador. Encontré a DJRober ante los platos, campeón de Galicia 5 veces, recorrí la sala de tapas y copas, la de cócteles, la terraza, los dos salones para convenciones, la disco en el sótano... ¡Qué buen nivel para Vigo!