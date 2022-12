¡Vuelven los de Con la Venia, tras 4 meses de arrreglos en la ITV!

Los mozalbetes de Con la Venia, que han visto pasar bastante más que medio siglo de la última historia de Vigo desde sus diferentes atalayas profesionales, ¡vuelven! Sí, sí, cariños nuestros, el único grupo vigués que consigue sacar de sus casas a la más vieja guardia de Vigo, la que andaba ligando en los años 60, vuelve a tocar en la Bodega de Matías. Hoy, sobre las nueve y media tras una cena temprana. Después de un descanso de 4 meses bien merecido, pasada la ITV y con algún caído en combate, reanudan sus actuaciones. ¡Honor y gloria a ti, oh Señor, que les das cuerda para general contento! En el año 2023 cumplirán 42 años sobre los escenarios así que los Rolling deben estar acongojados porque les están pisando los talones. Los componentes de la “banda” son los mismos: Manolo Vilches (guitarra y voces ), Chano Criado del Rey (bajo), Juan Pérez (batería), Jose Araújo (saxo, clarinete, voces) José María Fonseca (saxo y voces), Serafín Fernández (piano), Javier Álvarez-Blázquez (trombón y voces). En el camino quedaron los llorados Alberto de Sousa, Carlos Borrás, Xulio Taboada y Joaquín Gómez.

Y una jubilación policial, tras muchos años en Extranjería

Otro que tal baila pero no en la música sino entre balaceras policiales es Óscar Delgado. ¿Se acostumbrará? ¿Tendrá algún ocio que le renueve o despiste de su entrega sin límites horarios durante su vida laboral? Y es que Óscar, un tipo afable con quien compartí no pocas comidas, se jubiló. Ourensano de Lobios, atrás queda una larga experiencia, digna de novela si hubiera tomado los apuntes oportunos, como miembro del Cuerpo Superior de Policía. Primero en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta y en la última etapa como Jefe de Grupo de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Vigo. ¡Buf, con lo que ha tenido que ver y para lo que da eso! Si yo, que me dedico a escribir, hubiera tenido tal memoria vivida, la aprovecharía para un libro contando con todos los ingredientes para que fuera de sabrosa lectura. A ver si no con 42 años de actividad, exactamente los de Con la Venia en la música, pasando por el País Vasco, Cataluña, Canarias y Vigo, ciudad esta última a la que llegó hace más de veinte años. En ella ha visto pasar a no pocos comisarios empezando por Luis García Mañá, aquel que luego fue Xefe Superior de Policía de Galicia y sentó un precedente por su labor como escritor y luego político en el Senado por el PSOE. A ver si se acostumbra a la vida jubilatoria porque la anterior estaba muy vinculada a su vida policial.