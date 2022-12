Vigo irradia su atractivo turístico

Ni Semana Santa, ni puente de la Constitución, ni Carnavales y ojo con el verano. El gran reclamo de Vigo son ya, sin duda, las luces de Navidad. Las imágenes del encendido navideño hablaban por sí solas, más de 45.000 personas quisieron vivir en primera persona el minuto 1 del alumbrado, que estará activo previsiblemente hasta mediados de enero. Todos aquellos que no pudieron disfrutar entonces de este atractivo turístico no han dudado en ponerse en manos de especialistas para no poderse ni un solo atractivo de la decoración levantada por el Concello en las principales calles de la zona centro. “Hay que aguantar este tirón, para diferenciarlo de otros años cambiamos un poco el tour, las calles por las que pasar, las ampliamos y entremezclamos el recorrido con historias o misterios navideñas tradicionales como el Apalpador. Pero sin duda lo que gusta y por lo que preguntan son por las luces”, explica la guía de Zona Meiga.

Expectativa similar refrenda Margot, la codirectora de Walking and Eating. “Tienen muchísimo tirón, y hay un efecto rebote entre estaciones; personas que han realizado una excursión con nosotros en verano nos han reservado ahora para diciembre y los de navidad nos han comentado que vendrán también en verano”, cuenta. En su caso tienen la agenda llena durante casi todo el mes de diciembre. “Para los puentes está todo completísimo, hasta tuvimos que doblar turnos”, amplía Silvia, una de las guías locales de Walking and Eating. Al igual que Zona Meiga, también intercalan el alumbrado con historias de la ciudad. “Tenemos que introducir la historia de Vigo en este recorrido aunque siendo realistas las paradas y las preguntas que más nos hacen son sobre el árbol, que cuánto ha crecido, que cuántos les tiene... También del regalo o la bola, señalando para muchos Policarpo Sánz como el sitio más top. El recorrido lo terminamos en la Alameda”, cuenta Silvia. Lo que también coinciden en señalan, más que en el alumbrado, es en sus preguntas sobre el alcalde Abel Caballero. “¿Y cómo fue el discurso? ¿Qué ha dicho este año? Esto nos lo preguntan mucho, nos hacen muchas referencias a él”, comenta la guía de Zona Meiga. Además de estos free tours por los principales atractivos del alumbrado navideño, son muchas las empresas que organizan excursiones para visitar en próximas jornadas el encendido. Por ejemplo, la empresa Santiago Excursiones también organiza un tour que se inicia con una visita guiada por Pontevedra para continuar con una experiencia en barco desde Moaña a Vigo y terminar con “el plato fuerte de la excursión” con la visita a los mercadillos navideños y luces de navidad de Vigo durante cuatro horas donde el público tendrá “la oportunidad de volver a su infancia”. También el grupo Senda Natura organiza un recorrido por los adornos navideños pero desde una perspectiva más aérea: ofrecen un vuelo en una avioneta Cessna para poder ver el alumbrado de Navidad de Vigo. “Podrás volar por toda la ría de Vigo observando la Isla de San Simón, las Islas Cíes y sobretodo el mejor alumbrado Navidad de España desde el aire y con perspectiva totalmente diferente”, anuncian en su página web. También desde Portugal, diferencias agencias organizaron ya viajes para las jornadas del encendido. Y, a mayores, para el puente de la Constitución empresas procedentes, por ejemplo de Badajoz, ofrecen excursiones de cuatro días por las Rías Baixas y Santiago con el gancho del “especial alumbrado de Vigo”.