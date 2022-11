Susana Fortes, Nada que perder

Si hace unos meses tuve el gozo de presentar en el Club FARO al televisivo Xavier Fortes, , con sus Crónicas Cancheras, vive Dios que mayor placer tendré hoy al hacerlo con su hermana Susana Fortes. Sí, sí, esa lumínica pontevedresa residente en Valencia con una larga etapa profesoral, que fue entre otras dignidades finalista del Planeta con El amante albanés, estará hoy en el club con su última novela, Nada que perder, tras 13 libros anteriores. Os puede encandilar mucho este libro cuya acción transcurre fundamentalmente entre A Guarda y Vigo con hall de entrada en A Coruña, cuyo coprotagonista es Lobo, un periodista de FARO y cuyo misterioso entramado se inicia en la Transición, allá por los años 70, y se extiende hasta fechas cercanas de este siglo. Un thriller con dos niños asesinados y una tercera que salva su pellejo a la que una llamada del periodista vigués, tras el hallazgo de los restos en el poblado celta de A Guarda 25 años más tarde, la lleva a iniciar la búsqueda del culpable. Susana, hija del militar José Fortes que cofundó en 1975 la Union Militar Democrática, es la mayor de cuatro hermanos, Alberto (escritor), Belén (editora y poeta) y Javier (presentador de La noche en 24 horas), todos tocados por el vuelo alado de la literatura, como su padre. Ella, la más premiada. Hoy la veréis, a las 8, en el Museo Marco. Ven, a nosotros, cariño nuestro.

Y el audiolibro de Mercedes de Miguel, tras diez obras anteriores

Mira por donde ayer me cité por fin con Mercedes de Miguel, que la tenéis viviendo en Vigo y como procuradora en Pontevedra pero yo la conozco por su novela, El último hombre, que debe ser la undécima que escribe y ya ha escrito una más. Y es que la misma se ha convertido en audiolibro disponible en plataformas como Rakute Kob, Nook... con la coordinación de Mayka Aguado, la dirección artística de Marián Priego y voces como las de la concejala y mi actriz preferida Uxía Blanco o Santiago Salorio. En esa cafetería activista llamada Vitruvia quedamos todos además del periodista y ahora escritor Fernando Do Monte. De Mercedes ya comenté hace tiempo que nació en el 1963 de Madrid, vivió su infancia y adolescencia en un puñado de ciudades dados los destinos de su padre como notabilísimo juez, fue en sus años mozos teclista y compositora, hizo Derecho, tocó en dos grupos de los 80... Estoy oyendo ahora un videoclip de esa década y de su grupo, Honorable sociedad, que teloneó a los Hombres G en 1987 y casi entra en Eurovisión. Qué mujer esta, que no para, y ahora anda liada, además desus obligaciones profesionales en el mundo de la Justicia, con este audiolibro y ya con otro entre manos.