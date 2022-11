La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público al actual alcalde pedáneo de Bembrive, Marcos Castro González, por la adjudicación irregular del contrato de la sidra para la fiesta que anualmente se celebra en esta parroquia. El regidor se declaró inocente en el juicio, pero la sala, en sintonía con la Fiscalía, emite una sentencia condenatoria por delito continuado de prevaricación administrativa.

Concluye que, “con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un mismo plan, adjudicó durante los años 2019 y 2020 de forma directa y sin cumplir el procedimiento legal para contratos de suministro superiores a 15.000 euros, excluido el IVA, el suministro de sidra necesario para celebrar la fiesta de la sidra directamente de la empresa Sidra Angelón”. La sentencia todavía no es firme y cabe recurso.

El alcalde pedáneo anuncia que, a raíz de esta sentencia, presentará su dimisión, que se hará efectiva mañana en un pleno. El viernes se despedirá de los vecinos en una asamblea. “Me siento decepcionado y triste, no me lo merezco, pero, aunque la sentencia no es firme y vamos a recurrir, la ley me obliga a dimitir”, afirma Marcos Castro, que considera una “barbaridad” la pena recibida y reitera su inocencia. “Todo lo hice para ayudar a los vecinos, no se gastó ni un solo euro de la entidad local y por nuestra parte dejamos todo claro, no merezco esta sentencia”, añade.