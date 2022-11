Premios da Crítica: el aperitivo más asambleario del tout Galicia

Ese mismo día de la entrega de la XLV edición Premios da Crítica Galicia coincidió con la apertura de las luces de Navidad en Vigo, y ya se sabe que el pueblo prefiere luces que libros. Las luces contaron con un gran presupuesto y ellos el justo para celebrar tan gran encuentro anual pero tuvieron un aperitivo más que digno. Sí, gracias a la colaboración de 29 empresas y consejos reguladores, entre Bieito Ledo, presidente de los Premios, y Luis Suárez (vocal) lo consiguieron el pasado 19 de noviembre. Tras la entrega, los cientos de asistentes pasaron al salón de recepciones de Afundación donde les recibieron con una copa de espumoso Martín Códax, y la muiñeira de Chantada entre otras piezas tradicionales gallegas, interpretadas por Ioana Pérez, violinista cubana residente en Galicia, y Carlos Calviño, titulado superior de guitarra clásica en 2001. Después, una excelente degustación de vermú Povarelo, Terras Gauda, Joaquín Rebolledo, Estrella Galicia, y un sinfín de aperitivos.

¿Y qué pinchos galaicos fueron?

Fueron preparados exclusivamente con productos de nuestra tierra. Os voy a hacer la boca agua. Piruleta de mejillón de Amegrove con queso de Arzúa, fabas de Lourenzá con Calabizo, Chupiño de Ouro de Quiroga con Pan de Cea, Queso azul de Airas Moniz, con mermelada de Castañas de Posada, Xoubiña de Anfaco sobre pan de Cea con Queso de Arzúa-Ulloa con sombrero de Algas de Portomuiños... son algunos de ellos. El Chef Alberto Riveiro y su equipo del grupo Zaka supieron maridar con excelencia este tejido gastronómico de Galicia de productos aportados generosamente por 29 empresas gallegas que respaldan la cultura.

La Magna Fabada Balnearia

El lenguaje no puede expresar todo lo que la realidad esconde, ni la belleza sublime, a veces ni una caricia o, como le pasó a Iván del Río cuando me llamó ayer, con el placer de la gran fabada diseñada por su mujer Esther que se metieron entre pecho y espalda las fuerzas vivas de Mondariz en su restaurante sobre la playa fluvial, La del Río. ¡Tiembla, Cadavedo! Una empanada de centeno fue el introito de esta gran enchenta en la que participaron avezados comensales como el celebradísimo alcalde José Antonio Lorenzo, Manolo Caminero, Miguel Montero, Paco “Fontecelta”, Arturo García... No fue el banquete de todos los banquetes chinos, el del emperador Kangxi (1654-1722) con 320 platos para tres días, ni el banquete-orgía de Nerón en una barca dorada, pero bastó para aplacar a los más exigentes apetitos la Gran Fabada de Mondariz Balneario aún sin orgía ante la playa (artificial).